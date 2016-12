Lucrările la reţeaua de apă, în aşteptare...

Având contractele de finanţare semnate, Primăria Pecineaga nu poate începe lucrările la reţeaua de apă şi canalizare pentru că nu a primit până acum niciun ban sau măcar vreun semn din partea Guvernului că ar urma să i se acorde o primă tranşă. „La începutul anului 2013 ne bucuram că am semnat contractele de finanţare şi ne pregăteam de organizarea licitaţiilor. Am rămas cu bucuria de atunci, pentru că banii nu i-am văzut. Am terminat şi licitaţiile, am desemnat şi câştigătorii, dar lucrările nu au fost demarate, pentru că societatea care a câştigat licitaţia nu doreşte să înceapă lucrările fără a avea o garanţie a plăţii contravalorii lucrărilor executate. Este cea mai mare dezamăgire a mea, ca primar, în anul 2013. Vorbim despre un proiect vital pentru locuitorii din Pecineaga, care stagnează de aproape un an. Sperăm că, în 2014, Guvernul se va orienta mai mult spre nevoile autorităţilor locale şi ne va da şi nouă sumele necesare pentru demararea lucrărilor”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru.