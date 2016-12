Lucrările la sala de sport, finalizate în acest an

Primăria comunei Poarta Albă speră ca în primăvara acestui an să finalizeze sala de sport din localitate, lucrare care trebuia finalizată încă de anul trecut. „În 2010 am demarat la nivelul comunei mai multe investiţii, unele dintre ele nefiind finalizate din cauza lipsei fondurilor. Unul dintre aceste proiecte este cel al sălii de sport. Banii au fost alocaţi de la Compania Naţională de Investiţii. Din nefericire, proiectul nu a fost finalizat pentru că firma care construieşte nu a mai avut disponibilităţi financiare să continue. Foarte mult nu mai este de lucru. Structura a fost finalizată, dar au rămas acoperişul şi finisajele interioare şi exterioare care, cel mai probabil, le vom termina în această primăvară. Valoarea totală a proiectului este de trei milioane de lei”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că a discutat această problemă la Ministerul Dezvoltării şi Compania Naţională de Investiţii, unde a primit asigurări că va primi fondurile pentru finalizarea proiectului. „Vreau să cred că anul 2011 va fi mult mai bun decât 2010, în care vom reuşi să continuăm şi să finalizăm o parte din investiţiile demarate în comună. Este important acest lucru, pentru că întârzierea continuării lucrărilor nu înseamnă decât degradarea a ceea ce am făcut până în prezent. Acesta a fost şi motivul pentru care de la nivel guvernamental s-a decis alocarea fondurilor necesare pentru investiţiile deja începute”, a spus Delicoti.