Lucrările la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, reluate

PROIECT INTEGRAT Unul dintre proiectele extrem de importante care se derulează în oraşul Murfatlar este cel privind amenajarea canalizării în oraş şi reabilitarea reţelei de apă potabilă în satul Siminoc. Lucrările se derulează printr-un proiect integrat, care ar fi trebuit să fie finalizat până la sfârşitul anului, dar care lucrări au fost întrerupte de mai bine de un an din cauza lipsei fondurilor şi mai ales a indiferenţei de care a dat dovadă fosta administraţie locală din Murfatlar. Pentru ca lucrările să fie reluate şi mai ales pentru ca banii să nu fie pierduţi, având în vedere că urma să expire termenul de finalizare a proiectului, primarul oraşului Murfatlar, Valentin Saghiu, a purtat discuţii cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii (CNI). „Am discutat cu cei de la CNI şi am găsit împreună o soluţie pentru ca lucrările să fie reluate şi finalizate în termenul stabilit. Proiectul va fi terminat în scurt timp pentru că nu mai avem mult“, a declarat Saghiu. Dar să explicăm în ce constă proiectul. Valoarea totală a proiectului este de două milioane de euro, din care CNI asigură 80%, iar Consiliul Local (CL) contribuie cu 20%, din care mai are de plătit 500.000 de lei.

PE FINAL Proiectul este unul integrat şi presupune, pentru partea de alimentare cu apă la Siminoc, înlocuirea a cinci km din coloana de aducţiune, modernizarea staţiei de pompare, construirea unei staţii de clorinare şi înlocuirea a 11,7 km de conducte ale reţelei de apă. Primarul a explicat că lucrările la partea alimentare cu apă au fost deja finalizate. La partea de amenajare a canalizării la Murfatlar, firma constructoare trebuie să asigure amenajarea şi amplasarea a 12,5 km de conducte, construcţia a trei staţii de pompare. După finalizarea amenajării reţelei de apă şi de canalizare, cele două reţele vor fi predate operatorului de apă şi canal - SC RAJA SA.