Lucrările la sistemul de apă, în grafic

PROIECT INTEGRAT Primăria Ghindăreşti este în grafic cu lucrările pentru implementarea unui proiect integrat în comună. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din comună este aproape de final, iar lucrările la reţeaua de canalizare sunt 70% finalizate. Primarul comunei, Adrian Vartolomei, spune că sistemul de alimentare cu apă este funcţional încă din această vară, iar cetăţenii nu au mai întâmpinat probleme în folosirea apei în propriile gospodării, aşa cum se întâmpla când era utilizată vechea reţea de apă. “Proiectul depus pe HG 577/1997 privind lucrări de infrastructură şi-a atins scopul şi acum nu mai avem probleme cu furnizarea apei. Toţi locuitorii comunei au apă la orice oră din zi şi din noapte. Vechiul sistem de alimentare data de peste 30 de ani şi nu mai putea asigura apă pentru toate gospodăriile din comună. În special vara, nu făcea faţă pentru că oamenii foloseau cantităţi mari de apă şi din această cauză locuitorii comunei nu aveau apă decât o zi pe săptămână. Din acest motiv, majoritatea aveau montate în case hidrofoare şi stocau apă pentru a putea fi siguri că nu rămân fără”, a declarat primarul din Ghindăreşti.

LUCRĂRI DE FORARE Sistemul de alimentare încă nu este complet. Administraţia locală are de gând să sape încă un puţ pentru a asigura apă bună de băut pentru locuitorii comunităţii. “Fostul primar a săpat două puţuri unul lângă altul, dar apa nu era bună şi riscam să apară infecţii în rândul populaţiei. El n-a ţinut cont de acest aspect şi a construit inclusiv o cabină pentru bazinul puţului. A cheltuit bani în plus degeaba. Eu am luat decizia de a fora alt puţ pentru a avea apă bună de băut. Sperăm ca până în decembrie să fie gata atât sistemul de apă cât şi reţeaua de canalizare”, a mai spus Vartolomei.