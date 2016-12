Lucrările pentru amenajarea pasarelei pietonale, reluate

VREME POTRIVITĂ Lucrările la pasarela pietonală peste pârâul Topolog, din dreptul localităţii Saraiu, sunt în grafic. Primarul Vasile Băjan spune că în perioada în care iarna şi-a arătat colţii, lucrările au fost oprite pentru a nu periclita proiectul, dar acum au fost reluate. De fapt, edilul a explicat că au fost reluate săpăturile pentru amenajarea corespunzătoare a viitoarei pasarele. „În timpul lucrărilor s-a descoperit că partea din aval este mai înaltă decât în amonte, motiv pentru care încă se lucrează la taluzat. Însă proiectul decurge conform planului. Dacă vremea ţine cu noi, într-o lună terminăm, pentru că pasarela trebuie doar s-o fixăm cu ajutorul unei macarale după ce se finalizează săpăturile”, spune Băjan. Scopul pasarelei peste Topolog este să uşureze accesul locuitorilor comunei pe ambele părţi ale apei curgătoare.

PROIECT REFĂCUT Investiţia de la Saraiu nu este noutate pentru administraţia locală. Proiectul datează din 2005, însă din cauza inundaţiilor în comună, survenite un an mai târziu, a fost lăsat deoparte de administraţia locală. Un alt motiv pentru care proiectul a fost amânat a fost că, la acea vreme, cei de la Apele Române au decis să lărgească albia pârâului de la 22,6 metri până la 31 de metri, pentru a preîntâmpina şi alte inundaţii. „În 2005 am fost nevoit să opresc lucrările la pasarela pietonală, deşi constructorul avea deja cumpărate toate materialele. N-am avut ce să fac, pentru că deja proiectul nu mai corespundea cu realitatea din teren. Anul trecut am refăcut proiectul, cu avizul celor de la Apele Române”, a declarat primarul din Saraiu. Valoarea proiectului ajunge la 1,3 milioane de lei şi primarul mai spune că va fi suportată doar din bani de la bugetul local, pentru că s-a săturat să întocmească proiecte pe fonduri europene sau guvernamentale şi să nu fie aprobate.