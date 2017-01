Lucrătorii RADET se luptă la avarii cu… stîlpii Enel!

Peste 1.000 de constănţeni au dus ieri dorul căldurii din cauza unei defecţiuni la o conductă a RADET şi a unui stîlp al Enel! Povestea cu conductele vechi care se strică periodic este cît se poate de reală, numai că există şi situaţii în care sistarea căldurii în calorifere vine de la cine te aştepţi mai puţin. Aşa se face că, în loc să se ocupe strict de remedierea unei avarii la o conductă care oprise căldura pe strada Ion Ursu din zona CET, angajaţii RADET Constanţa au fost nevoiţi, ieri, să se “lupte” cu stîlpii de electricitate ai ENEL! “Am intervenit de dimineaţă pentru remedierea unei avarii care sistase căldura în zece blocuri şi şase case din această zonă, dar am constatat că deasupra zonei de alimentare cu energie termică erau amplasaţi doi stîlpi de electricitate. În acest sens, am cerut avizul Enel pentru a putea să acţionăm la decopertarea zonei şi remedierea avariei la conductă, dar nu a fost atît de uşor pe cît ne aşteptam”, a declarat şeful de secţie în cadrul RADET Constanţa, ing. Suleiman Demirel. Acesta a povestit că intervenţia s-a desfăşurat cu foarte mare întîrziere deoarece răspunsul Enel a întîrziat să apară, parcă în consens cu furia unui constănţean, Nicolae Alexandru, care a susţinut că era proprietarul stîlpilor de electricitate. „Ne aflam pe un spaţiu public unde ne puteam desfăşura activitatea. Cel care nu are voie să amplaseze stîlpii acolo era chiar Nicolae Alexandru. Pînă la urmă au venit şi angajaţii Enel, care au legat cablurile de electricitate, de telefonie şi de internet la alţi stîlpi, astfel că am reuşit să rezolvăm problema la conducta de căldură”, a completat ing. Suleiman Demirel. Pe de altă parte, reprezentanţii Enel Electrica Dobrogea susţin că cele două reţele de distribuţie au fost suprapuse în urmă cu mai bine de 30 de ani, iar la momentul urbanizării zonei nu existau reglementări privind modul diferit de amplasare a reţelelor. “Sînt cazuri extrem de rare, însă vom găsi soluţia optimă pentru realimentarea zonei, astfel încît să nu mai fie suprapuse instalaţiile”, se arată într-un comunicat remis de Biroul de Presă al Enel Electrica Dobrogea.