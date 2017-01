Lucrătorii români detaşaţi, asiguraţi şi în UE

Prin aderarea României la UE, circulaţia forţei de muncă dinspre ţara noastră către Occident a intrat sub cea mai strictă monitorizare. Cu toate că românii au şi acum interdicţii la muncă şi sînt acceptaţi cu greu în cele mai multe state europene, cei care ajung legal sau sînt detaşaţi pentru a lucra peste hotare beneficiază de toate drepturile sociale care li se cuvin. Conform prevederilor de drept comunitar, românii detaşaţi într-un stat al UE intră sub jurisdicţia setului de asigurări sociale din ţara respectivă. Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) susţin că detaşarea presupune obligaţia firmei de a se îngriji de toate aspectele protecţiei sociale, prima etapă fiind reprezentată de eliberarea unui „Certificat cu privire la normele juridice aplicabile” (formularul E 101). Prevederile regulamentelor se aplică în cazul persoanelor care, de-a lungul carierei profesionale, desfăşoară activitate pe teritoriul a două sau mai multe state membre. „Pentru a evita situaţiile în care aceşti lucrători pot fi supuşi, în acelaşi timp, mai multor legislaţii de securitate socială sau niciuneia dintre acestea, legile europene prevăd reguli prin intermediul cărora se determină normele aplicabile lucrătorilor respectivi la un moment dat. Atestarea legislaţiei de securitate socială se face prin formularele emise de noi - E 101, E 102 sau E 103”, a declarat preşedintele CNPAS, Mariana Cîmpeanu. Formularul E 101 este valabil cel mult un an şi trebuie solicitat, înainte de începerea perioadei de detaşare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrătorii europeni care desfăşoară activităţi la angajatori din România.