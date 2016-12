Lucrăturile Guvernului “Ciomu” lovesc Constanţa

ASEMĂNĂRI

“Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte!” Aceasta a fost concluzia trasă de Guvernul Boc după anunţarea măsurilor de austeritate. Povestea filmului regizat de Sergiu Nicolaescu se potriveşte de minune cu vremurile pe care le trăim, bineînţeles la o scară mult mai mare. Rolul lui Amza Pellea, Ipu - nebunul satului, este jucat de poporul român, nebunul Europei, care acceptă să se sacrifice, mai mult sau mai puţin voit, când este ameninţat cu “execuţia” de către Fondul Monetar Internaţional. Dacă Ipu este condamnat la moarte, poporul român este condamnat la înfometare. La fel ca personajul lui Nicolaescu, poporul dă dovadă de un masochism feroce, în condiţiile în care continuă să accepte ca cei aflaţi la putere să îi încalce şi cele mai elementare drepturi, fără a lua atitudine, asistând totodată la pregătirile de înmormântare a României ca stat. Mai exact, după tăierea cu 25% a salariilor bugetarilor, Guvernul Boc a venit cu o nouă măsură de reducere a cheltuielilor bugetare: reducerea personalului din administraţiile locale. După ce joi, consilierii judeţeni au votat hotărârile de restructurare a aparatului propriu şi a instituţiilor din subordine, vineri a venit rândul Consiliului Local Constanţa să facă acest lucru. “Pentru a duce la îndeplinire ordonanţa Guvernului Boc de disponibilizare a angajaţilor Primăriei, am reorganizat schema şi, după ce am tăiat toate locurile vacante, ne vedem nevoiţi să mai concediem încă 150 de oameni. Pe aceşti oameni îi dăm afară din toate serviciile Primăriei, cu puţine excepţii, unde dăm afară un număr restrâns. Am mers pe un procent de aproximativ de 20%, în mai multe servicii. Este hilar că, la CJC, tocmai pedeliştii s-au opus aplicării deciziei lui Boc”, a declarat ieri primarul Radu Mazăre.

DIFERENŢE

Efectele deciziilor aberante sunt resimţite din plin şi de constănţeni. „Ca şi implicaţie în mod direct, din păcate, vom fi nevoiţi să închidem trei cluburi ale pensionarilor, întrucât cei care deservesc aceste cluburi de pensionari sunt şi ei angajaţi ai Primăriei, iar Boc ne-a pus să-i dăm afară”, a afirmat Mazăre. Şi pentru că Guvernul Boc doreşte să fie şi cel care pune bomboana pe coliva administraţiei locale, a pregătit şi alte măsuri de sugrumare a bugetelor locale. „Sunt obligat de Guvernul Boc să reduc cheltuielile cu iluminatul public, cu salubritatea, cu funcţionarea fântânilor arteziene, paza, dezinsecţia, deratizarea, ecarisajul şi întreţinerea spaţiilor verzi, toate cu 20%, la care se adaugă 5% creşterea de TVA, adică cu 25%. Dacă nu respect acest lucru, intru la puşcărie. Eu văd oraşul cu luminile stinse la ora 3 dimineaţa, cu fântânile nefuncţionale, cu paza ridicată, cu câinii călare pe noi, cu ţânţarii pe noi, cu cerşetori în intersecţii. Să-i mulţumiţi lui Boc”, a precizat primarul Constanţei. În faţa tuturor acestor măsuri, poporul român continuă să ducă în spate povara incompetenţei Guvernului Boc, obişnuit probabil cu astfel de samsare de pe vremea comunismului. Singura diferenţă între România comunistă şi România Bocbăsistă este că atunci românii aveau speranţa că vor vedea luminiţa de la capătul tunelului, în timp ce acum suntem convinşi că sub această guvernare lumina este stinsă.