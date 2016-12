Lucy Liu a debutat ca regizoare

La 45 de ani, actriţa americană Lucy Liu îşi poate trece în CV debutul regizoral. Elegantă ca întotdeauna, Lucy Liu şi-a întâmpinat personal oaspeţii prezenţi la premiera scurtmetrajului său ”Meena”, realizat sub patronajul UNICEF. Actriţa, care este, de ani de zile, ambasador al Bunăvoinţei pentru ONU, a ales să facă un scurtmetraj inspirat de povestea adevărată a unei fetiţe de 8 ani din India, care a fost vândută unui bordel. Mai precis, filmul a fost inspirat de cartea scrisă în 2009 de Nicholas Kristof, intitulată ”Half The Sky: Turning Oppression Into Opportunity for Women Worldwide”. Cum filmul face referiri la traficul de fiinţe umane din India, la premieră a asistat, în calitate de co-organizator, şi guru Deepak Chopra, în vârstă de 66 de ani. Alături de Lucy Liu au mai fost prietenele sale bune, actriţa Carla Gugino şi pianista Chloe Flower.