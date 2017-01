Ludovic Orban face pe deșteptul în materie de economie!

CRITICI Guvernul a găsit bani pentru a majora bugetele unor ministere. Sursa o reprezintă încasările mai mari, a explicat, în urmă cu două zile, premierul Victor Ponta, înainte de a anunţa că sunt suplimentate bugetele de la Sănătate, Apărare, Educaţie, Transporturi, dar şi de la Economie. În plus, șeful Guvernului a spus că este vorba de o rectificare pozitivă pe bugetul general consolidat, datorită faptului că au crescut veniturile la bugetul de stat. Numai că opozanții politici ai Executivului vin cu o altă variantă, cu toate că aceștia nu au niciun fel de date privind veniturile la bugetul de stat. Unul dintre cei care atacă la baionetă este vicepreşedintele PNL Ludovic Orban, cel care a reapărut în peisajul politic după câțiva ani de anonimat. Orban a declarat, ieri, că rectificarea bugetară prezentată de premier nu are niciun fel de temei, menţionând că ar fi vorba de o rectificare negativă şi nu una pozitivă. ”Proiectul este făcut numai pentru a-i sluji candidaturii lui Victor Ponta. Nu are niciun fel de bază juridică, economică, fiscală sau financiară”, a afirmat vicepreşedintele PNL. Orban a mai susţinut că nu poate fi vorba de o rectificare pozitivă atâta vreme cât colectarea la bugetul de stat a veniturilor este cu aproape cinci miliarde de lei mai scăzută faţă de nivelul programat. Pe de altă parte, Ponta a afirmat că, în luna iunie, nu față de iunie 2013, ci față de planul de încasări, încasările au fost de 99,7%, iar în iulie se realizase peste 100% din veniturile estimate.

ȚINTE Proiectul rectificării de buget va fi supus aprobării, vineri, în ședință de Guvern, fiind prevăzute alocări suplimentare de bani în special către Ministerele Sănătății, care va primi 489 milioane de lei, și Apărării - 400 milioane de lei. Ministerul Transporturilor va primi, la rândul său, 356 milioane de lei, iar Ministerul Economiei - 300 milioane de lei, din care 100 milioane lei pentru schema de ajutor de minimis pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi 200 milioane lei pentru investiţii de retehnologizare. Și Ministerul Educaţiei va ieși câștigător și va avea mai mult cu 150 milioane de lei pentru plata drepturilor salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti. Alți 600 milioane de lei vor fi alocați pentru plata arieratelor autorităţilor locale către furnizori. Nu toate ministerele vor fi, însă, norocoase. Spre exemplu, Finanţele şi Mediul vor avea parte de bani mai puţini - vor fi tăiați 750 milioane de lei și, respectiv, 25 milioane de lei. În altă ordine de idei, Guvernul va suplimenta bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului de Interne, Ministerului de Externe, STS şi Autorităţii Electorale Permanente cu 192,4 milioane de lei, în vederea organizării alegerilor prezidenţiale.