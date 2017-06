Ludovic Orban, la Constanța: „Deciziile se vor lua după consultări“

La scurt timp după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor pentru președinția PNL, pretendenții la funcția de șef al liberalilor au început să cutreiere țara în lung și-n lat, pentru a-și promova proiectul de conducere. Primul care a poposit la Constanța este Ludovic Orban. El a ajuns sâmbătă, 27 mai, la organizația județeană, unde și-a prezentat moțiunea de candidat, intitulată „Forța Dreptei”. „Moțiunea este rodul unui efort pe care l-am depus o perioadă de două luni jumate, perioadă în care am fost în aproape toate organizațiile județene din țară. Documentul este doar scheletul viitorului program politic și al programului de guvernare, este deschis oricăror idei de îmbunătățiri, din orice colț de țară vor veni ele. PNL are nevoie de un lider reprezentativ, care să dea direcția bună, să confere forță și credibilitate și care să aibă capacitatea să fructifice toate avantajele competitive pe care le are PNL”, a declarat Orban. El a mai vorbit despre schimbările pe care intenționează să le pună în practică în partid, începând de la modul în care ar vor lua deciziile până la pozițiile adoptate în legătură cu subiectele sensibile.

DEMOCRAȚIA INTERNĂ, LA LOC DE CINSTE

Orban a dat asigurări că, dacă va fi președintele PNL, toate deciziile se vor lua după consultări prealabile cu membrii partidului. „Partidul are nevoie de democrație internă, să permită membrilor să participe la activitatea sa, să se exprime liber, să fie ascultați. Deciziile nu trebuie să se mai ia în spatele ușilor închise, în birourile de la București. Urmăresc introducerea unui sistem meritocratic și unor investiții serioase în furnizarea de cursuri, pentru îmbunătățirea performanței PNL și a liderilor de la toate nivelele în activitatea politică. Nu spun că acum este dictatură în PNL, dar știu situații în care deciziile au fost luate de către șefi, fără niciun fel de consultare. În momentul în care s-au cerut propuneri din cadrul organizațiilor județene, indiferent că vorbim despre persoane ce ar putea ocupa funcții-cheie sau poziția partidului într-o anumită situație, de multe ori președintele de organizație a scris ce a vrut el, fără să ceară părerea altora. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Dacă voi fi ales președinte, va exista o reală și autentică democrație în partid. Dreptul la opinie, la exprimarea votului în organismele statutare, respectarea votului secret, dreptul de a participa la orice competiție în cadrul partidului vor fi literă de lege”, a mai spus Orban. Amintim că Organizația Județeană Constanța a PNL a semnat pentru susținerea candidaturii lui Orban. Cu toate acestea, ceilalți doi candidați, Cristian Bușoi și Viorel Cataramă, nu și-au pierdut șansa de a câștiga sprijinul liberalilor constănțeni. Potrivit reprezentanților PNL, Bușoi va veni la Constanța pe 5 sau 6 iunie, iar Cataramă își va prezenta moțiunea pe 13 iunie. Alegerile pentru președinția PNL vor avea loc în 17 iunie.