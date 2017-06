Ludovic Orban, noul președinte al PNL

Ludovic Orban este noul preşedinte al PNL, el câştigând alegerile din partid în faţa lui Cristian Buşoi, au declarat surse liberale pentru News.ro, rezultatul votului nefiind încă anunţat în congres, scrie news.ro.

Conform surselor citate, Ludovic Orban a fost ales cu o diferenţă semnificativă de voturi faţă de contracandidatul său Cristian Buşoi. Orban ar fi întrunit 3.518 de voturi, iar contracandidatul său, Cristian Buşoi - 952 voturi.

„Este o încredere care mă onorează și mă obligă. Începând de astăzi, viața este mult mai grea, mai dificilă, port pe umeri o răspundere uriașă, de a transforma PNL în forța politică de care are nevoie România. Victoria de astăzi nu este victoria mea, este victoria PNL și conține în sine germenii viitoarei victorii a PNL pentru România! (…) PNL, sub conducerea mea, va fi un partid de dreapta, liberal-conservator, membru al dreptei europene și se va bate cu toate forțele pentru a implementa politici de dreapta în România! (…) Rămânem și vom fi cel mai puternic susținător al angajamentelor externe și vor rămâne un stâlp și o oază de stabilitate și certitudine în această zonă a Europei! PNL va fi, de astăzi, un partener loial, corect, transparent, pentru președintele Klaus Iohannis și pentru punerea în practică a obligațiilor pe care ni le-am asumat când am câștigat alegerile din 2014! Mă voi bate cu toată forța mea, cu toată energia mea, pentru a reuși în 2019 să câștigăm alegerile prezidențiale, să obținem un nou mandat pentru Klaus Iohannis!”, a spus Ludovic Orban imediat după câștigarea alegerilor interne.