Lui Butnaru i se cere să se retragă de la şefia interimară a PNL Constanţa

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că îi recomandă liderului interimar al organizaţiei municipale PNL Constanţa, Aurel Butnaru, să se retragă din partid pînă la clarificarea situaţiei privind colaborarea cu fosta Securitate. Întrebat dacă va cere excluderea lui Butnaru din PNL ca urmare a faptului că există un proces privind colaborarea sa cu Securitatea, Antonescu a menţionat că va cere excluderea liberalului, potrivit statului, excludere care va fi aplicată de organizaţia PNL Constanţa. „Da. Evident. Am şi discutat acest lucru cu cei din organizaţia Constanţa. Cînd lucururile vor fi clare în această direcţie, în momentul în care dovezile sînt ferme că acest coleg al nostru, pînă în acest moment, a avut acest tip de relaţie cu Securitatea, în momentul în care va exista o decizie, o sentinţă publică pe acest subiect! Am cerut organizaţiei Constanţa, pentru că nu fac eu excluderi de aici, ca, în această variantă, să se aplice prevederea pe care o avem şi în statut, pe care am aplicat-o şi în cazul Muscă şi a altora”, a susţinut Antonescu. El a subliniat că, în opinia sa, Butnaru „ar trebui să se retragă pînă cînd eventual nu obţine o sentinţă sau ceva care să conteste ceea ce deocamdată a apărut”. În plus, preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a declarat că liberalii i-au dat un termen lui Butnaru pînă săptămîna viitoare, pentru a veni cu clarificări privind informaţiile publicate în presă legate de colaborarea sa cu Securitatea. „Am discutat cu colegul Aurel Butnaru. I-am dat un răgaz să verifice informaţiile, pentru că noi sîntem obligaţi să aplicăm statutul în astfel de cazuri. Termenul expiră săptămîna viitoare. Butnaru ne-a spus că nu ştie nimic de vreun proces. Noi ştim că sînt două decizii ale CNSAS cînd Butnaru a ajuns consilier şi apoi viceprimar la Constanţa, decizii în care se spunea că nu este colaborator”, a spus Dragomir. Pînă la închiderea ediţiei, Aurel Butnaru nu a putut fi contactat pentru a răspunde afirmaţiilor şefilor săi pe linie de partid.