Lui Matthew McConaughey îi plăc schimbările

Actorul, în vîrstă de 38 de ani, a declarat că i-au făcut plăcere scenele din comedia romantică „Aurul nebunilor” în care era bătut. „Nu este unul dintre acele filme în care eu sînt prinţul în armură strălucitoare care cîştigă toate luptele. Sînt de fapt un ratat care ia bătaie şi este foarte norocos să cîştige aurul şi inima fetei. Cred că am luat bătaie de cel puţin şapte sau opt ori în filmul ăsta şi mi-a plăcut pentru că a fost altfel”, a declarat Matthew McConaughey. Actorul a recunoscut că filmarea scenelor subacvatice din cadrul producţiei au fost dificile. „E foarte dificil să fii expresiv sub apă. Era o scenă în care trebuia să privesc fotografia fostei soţii şi trebuia să arăt îndrăgostit şi trist, dar singurul lucru pe care spectatorii îl vad sînt ochii mei sub masca de scufundător. Poţi trimite nişte mesaje foarte ambigue în astfel de situaţii”, a mai spus acesta. În acest film, Matthew McConaughey interpretează rolul lui Finn, un bărbat care plecă în căutarea unei comori împreună cu fosta sa soţie, Tess, interpretată de Kate Hudson.