Lui Oprea îi pasă iar de interesul național

Președintele UNPR, senatorul Gabriel Oprea, a transmis, miercuri, o scrisoare Senatului prin care le solicită colegilor săi să voteze cererea de urmărire penală. „Nu doresc să beneficiez de această imunitate. Mă consider nevinovat de faptele care mi se impută, nu am solicitat nimic Ministerului Afacerilor Interne, nu am beneficiat de la Ministerul Afacerilor Interne de nimic în plus faţă de ceilalţi miniştri de resort. În consecinţă, solicit colegilor mei senatori să voteze cererea de urmărire penală, pentru a nu se prelungi perioada necesară stabilirii adevărului. Consider că gestul meu va face ca nici imaginea Senatului şi nici imaginea UNPR să nu fie afectate, aşa cum se întâmplă, din păcate, de fiecare dată când sunt în discuţie astfel de subiecte”, a spus Oprea. Amintim că procurorii DNA au cerut Senatului încuviințarea urmăririi penale pentru fostul vicepremier Gabriel Oprea, pentru că a solicitat să fie însoțit de coloane oficiale fără a avea dreptul. În acest dosar este trecut și numele procurorului general Tiberiu Nițu, care ar fi beneficiat ilegal, cu acceptul lui Oprea, de escorta polițiștilor rutieri.

