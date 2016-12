Lui Oprescu nu i se dau şanse să ajungă preşedinte

Primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, a anunţat că ia în calcul o eventuală candidatură la Preşedinţia României, după ce declarase, de nenumărate ori, că este fidel bucureştenilor, cărora le-a făcut anumite promisiuni în campanie. Unii sociologi cred că în cazul în care va intra în cursa prezidenţială, el ar fi un candidat care ar putea schimba jocurile partidelor. Important pentru succesul lui este modul în care va candida: independent sau susţinut de o coaliţie de partide. Sociologii cred că este foarte greu să intri într-o astfel de competiţie fără a avea în spate un partid. Întrebat de una din agenţiile de presă ce presupune intrarea primarului capitalei în cursa prezidenţială, Bogdan Teodorescu, analist politic şi sociolog, spune că intrarea lui în cursă “încurcă pe toată lumea, dar în ordine, primul este Mircea Geoană, pentru că Sorin Oprescu este un om de stînga, se revendică de la electoratul PSD, a fost un membru important al partidului, cunoscut, din vechea gardă”. Teodorescu a explicat că “Antonescu şi Băsescu au partea lor de pierdere, dar mai mică”. În opinia sa, în condiţiile în care Geoană pierde procente în faţa lui Oprescu, bătălia pentru turul doi se dă între Antonescu şi Oprescu: “Astfel, apariţia lui Oprescu poate să devină factorul coeziv al electoratului anti-Băsescu, divizat între mai mulţi candidaţi pînă acum”. Alţi sociologi se arată însă sceptici în legătură cu şansele lui Oprescu de a cîştiga, fie dacă merge în competiţie independent, fie susţinut de partide, ipoteză pe care o văd puţin probabilă. Analistul politic Vladimir Pasti (director INSOMAR) nu crede nici că acesta va intra în competiţie şi nici că are prea multe şanse dacă se decide să candideze. Pasti îi recunoaşte calităţile de politician ale primarului, dar spune că acesta are un bazin electoral prea mic pentru a cîştiga Cotroceniul: “În ultimele sondaje, Oprescu are 7-8%, nu are de unde să crească pînă în toamnă”. Cătălin Stoica, directorul CURS, nu îl creditează nici el cu prea multe şanse pe Oprescu, invocînd, ca şi Pasti, lipsa maşinăriei de partid, cea care face diferenţele între candidaţi: “În acest moment sînt trei candidaţi importanţi: Traian Băsescu, Mircea Geoană şi Crin Antonescu. Sorin Oprescu i-ar încurca pe toţi trei, dar nu cred că intră în turul doi”. Directorul CURS îşi bazează afirmaţiile pe faptul că sondajele indică faptul că 70% dintre români ar prefera pentru Preşedinţie un om cu un partid în spate: “Să nu confundăm popularitatea cu intenţia de vot”. Şi sociologul Mircea Kivu se arată sceptic de succesul lui Oprescu: “Nu cred că are şanse să intre în turul doi. Oprescu nu mai are aura de om providenţial pe care a avut-o cînd a candidat la Bucureşti. Bucureştenii nu sînt prea mulţumiţi de lucrurile pe care le-a făcut în Capitală”.