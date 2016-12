Lui Tăriceanu nu-i place biroul preluat de la Antonescu

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a prezentat, ieri, ziariştilor biroul pe care l-a preluat, mărturisind că nu îi place şi că are o problemă, ca inginer constructor, în ce priveşte calitatea clădirii Parlamentului, care lasă de dorit, urmând să solicite efectuarea unor reparaţii urgente. “De la birou până la uşă mănânci o pâine în biroul ăsta”, a spus el. În opinia lui, Casa Poporului este o construcţie total nefuncţională, iar dimensiunile sale determină ca şi costurile de întreţinere ale acesteia să fie foarte mari. Despre arhitectura clădirii, noul preşedinte al Senatului a afirmat că este vorba de un stil neoclasic „complet nefiresc pentru sfârşitul secolului XX, când deja era o arhitectură modernă, funcţională“. Tăriceanu a arătat că nu ştie dacă există fonduri în buget pentru reparaţiile necesare, fiind treaba secretarului general, dar îi atrage atenţia acestuia că „este o obligaţie din partea instituţiilor găzduite în această clădire să aloce fonduri pentru a pune lucrurile la punct“. Despre relaţia instituţională pe care o va avea cu şeful statului, Traian Băsescu, el a afirmat că aceasta este definită clar de Constituţie şi de legile în vigoare şi nu are nimic în plus de adăugat.