Lui Trump îi este teamă că alegerile ar putea fi „fraudate“

Candidatul republican, Donald Trump, a sugerat luni că se teme că alegerile prezidențiale "vor fi fraudate," o afirmație fără precedent în istoria recentă din partea unui candidat la președenția Statelor Unite, scrie The Associated Press. Trump nu oferit încă o dovadă în acest sens, însă afirmația sa ar putea avea consecințe grave pe termen lung pentru modul în care vor decurge alegerile din acest an. "Trebuie să fiu cinstit, mă tem că alegerile vor fi fraudate," a declarat candidatul republican cu ocazia unui miting electoral care a avut loc luni la Columbus, Ohio. Trump a mai adăugat că a auzit "din ce în ce mai des" faptul că alegerile de anul acesta ar putea să nu fie echitabile, însă nu a oferit mai multe detalii.

Anterior, Trump a sugerat că alegerile primare din Partidul Democrat au fost aranjate pentru ca Hillary Clinton să-l învingă pe Bernie Sanders. În sprijinul afirmațiilor sale, Trump a făcut referire la mesajele electronice ale liderilor democrați care indicau o preferință a acestora pentru Clinton. Totuși, Hillary Clinton a primit cu 3,7 milioane de voturi mai mult decât Sanders la nivel național. Într-un efort de a atrage alegătorii lui Sanders, Trump a declarat că acesta "a făcut un pact cu diavolul" și chiar a spus despre Clinton că "este diavolul". Candidatul republican a reiterat aceste afirmaţii și luni seara, într-o emisiune difuzată de postul Fox News Channel, spunând: "8 noiembrie, ar fi bine să fim atenți, pentru că alegerile vor fi aranjate".