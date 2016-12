Luis Suarez are acum “mâna lui Dumnezeu”

Atacantul naţionalei Uruguayului, Luis Suarez, care a împiedicat Ghana să marcheze în minutul 120 al meciului din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, oprind mingea cu mâna pe linia porţii, a invocat “mâna lui Dumnezeu” pentru a-şi explica gestul. „Sunt un mare portar. Aceasta a fost intervenţia Mondialului. Acesta era sfârşitul Cupei Mondiale, nu aveam altă soluţie, eu am acum mâna lui Dumnezeu“, a glumit Suarez, făcând referire la argentinianul Diego Armando Maradona, autorul celebrului gol marcat cu mâna la meciul cu Anglia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Mexic, din 1986. „Am făcut asta pentru a le oferi şansa coechipierilor mei să câştige la loviturile de departajare. Am fost extrem de bucuros când am văzut că Gyan a ratat lovitura de la 11 metri”, a mai spus jucătorul uruguayan. Reprezentativa Uruguayului s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, după ce a învins, vineri seară, cu 5-3 (0-1, 1-1, 4-2), la loviturile de departajare, selecţionata Ghanei, într-un meci disputat la Johannesburg, în sferturile de finală ale competiţiei.