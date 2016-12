Lukoil vrea să implice UE în dosarul de evaziune fiscală din România

Vicepreședintele pentru rafinare de la Lukoil, Thomas Mueller, a declarat miercuri că active în valoare de până la 2,2 miliarde de euro, inclusiv conturi bancare din Olanda și Marea Britanie, ar putea fi puse sub sechestru. Mueller, care săptămâna aceasta urmează să se întâlnească cu o serie de oficiali de la Comisia Europeană, a recunoscut că "nu există o linie dreaptă între Comisia Europeană și un tribunal municipal din România", dar a subliniat că acuzațiile aduse de procurorii români sunt nejustificate. "Am dori să vedem o implicare europeană în acest caz, pentru că avem un tribunal relativ minor care ia decizii uriașe cu un impact nu doar asupra activelor din România ci și asupra activelor europene. Nu credem că este corect", a spus Mueller. Potrivit acestuia, dosarul este unul important, pentru că Lukoil are active în valoare de nouă miliarde de euro în Uniunea Europeană și Balcani.