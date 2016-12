„Lumea apelor”, imortalizată de Tudor Mirescu

Cu doar o zi înainte de sărbătoarea internaţională a Mării Negre, Tudor Mirescu le-a făcut o surpriză constănţenilor, prezentându-le o expoziţie de pictură - a cincea din carieră şi a doua din acest an -, inspirată de magia universului acvatic, „Lumea apelor”. Evenimentul plastic, o invitaţie la contemplaţie şi, deopotrivă, un semnal de alarmă - „Lumea apelor” evidenţiază şi efectul nociv pe care factorul antropic îl poate avea asupra frumuseţilor naturale -, a avut loc sâmbătă, în prezenţa unui public numeros.

Prin lucrările realizate în culori vii şi puternice, Tudor Mirescu şi-a propus să imortalizeze „clipe de frumuseţe”. Plasticianul celebrează „Lumea apelor” redând, cu nemărgintă bucurie, valuri înspumate, ţărmuri însorite, delfini jucăuşi, căluţi de mare, şerpi de apă, lotuşi suavi, dar şi lotci odihnindu-se la mal. Artistul se joacă cu nuanţele şi culorile, subliniind, totodată, prezenţa apei, în medii şi stări diferite. Astfel, el atrage atenţia asupra ochiului şi a umoarei apoase, asupra aburilor locomotivei, fără să neglijeze nici valurile îngheţate.

„Apa este esenţa vieţii şi uneori fluidificarea culorilor artiştilor. Apa reprezintă trei pătrimi din suprafaţa Terrei. Aici, în cadrul expoziţiei, este o infimă parte din ea, dar sunt reprezentările cele mai elocvente, cum ar fi: Delta Dunării, Marea Neagră, Veneţia, Marea Baltică, Marea Mediterană. Locuri pe care le-am vizitat şi pe care le veţi vizita şi dumneavoastră prin intermediul imaginilor din lucrările mele”, a spus Tudor Mirescu, la deschiderea celei de-a cincea expoziţii personale.

„M-am născut la Galaţi, pe malul Dunării, am locuit la Tulcea şi am fost în Deltă de foarte multe ori, iar de la zece ani locuiesc la malul Mării - care doar uneori e „Neagră”. Am văzut minunăţia canalelor ce conţin apă de mare şi apă dulce din minunata Olandă, dar şi din Veneţia. (…) Sunt semn de apă, după zodiac şi invit toate semnele zodiacale să pătrundem în această lume fabuloasă a apelor, care se află la Muzeul de Artă până pe 20 noiembrie”, a conchis Tudor Mirescu, justificând alegerea generoasei teme de inevestigaţie: „Lumea apelor”.

Referindu-se la discursul plastic, directorul Muzeului de Artă, criticul Doina Păuleanu, a apreciat: „În general culoarea lui Tudor Mirescu este opacă, chiar dacă subiectul investigaţiei sale este apa. Poţi să pictezi apa şi ca o permanenţă, ca o formă de reprezentare şi nu trebuie să pătrunzi în unda ei aşa cum făceau artiştii olandezi. Tudor Mirescu îşi propune planuri mari de investigare, planuri colorate, contrastante care determină, prin elemente de constrast, obiectele să iasă mai pregnant în valoare. „Lumea apelor” este o lume colorată şi senină, Tudor Mirescu ştiind să înţeleagă poezia elementelor naturii”.