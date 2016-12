„Lumea are prea multă libertate şi o foloseşte prost”

Primul şi Al Doilea Război Mondial, intrarea Armatei Roşii în România şi instaurarea regimului comunist, evenimente despre care cei mai mulţi dintre noi au citit în cărţile de istorie, fac parte din amintirile unui constănţean care va împlini, în acest an, venerabila vârstă de 103 ani. Ion Stănciulescu s-a născut pe 23 august 1907, în localitatea Giurgeni, judeţul Ialomiţa (pe atunci raionul Călăraşi). „Părinţii mei aveau o cârciumă la Giurgeni. Veneau la noi nemţi şi bulgari şi mâncau saramură de peşte cu mămăliguţă” îşi aminteşte bătrânul. Primul război mondial l-a găsit pe Ion în casa părintească, la vârsta de aproximativ 10 ani. „De la Al Doilea Război Mondial încoace, îmi amintesc totul foarte bine. Ce s-a întâmplat, însă, înainte, îmi este mai greu să-mi aduc aminte”, a spus Ion. S-a însurat la 25 de ani, cu Florica, de 21 de ani. În anul 1935, bărbatul şi-a luat familia (între timp soţia a născut un băiat) şi s-a stabilit la Acadânlar, în Cadrilater, care pe atunci era parte din teritoriul României. Acolo, i s-au mai născut doi copii. „În 1940, am fost evacuat din Acadânlar, împreună cu restul românilor. Soţia mea era însărcinată cu cel de-al patrulea copil când am plecat din Bulgaria şi ne-am stabilit în localitatea Jurilovca, din judeţul Tulcea”, povesteşte Ion. În 1941, odată cu intrarea României în război (Al Doilea Război Mondial - n.r.) bărbatul a plecat pe front, artilerist.

BĂTĂLIA DE LA ODESSA. Printre luptele la care a participat se numără şi cele de la Odessa şi de la Cotu Donului. „Ne-a zis Antonescu să trecem graniţa la ruşi şi am trecut. Am participat şi la bătălia de la Ţiganca, din Basarabia. Au murit mulţi în război. Nu îmi place să îmi amintesc de perioada aceea”, povesteşte, cu tristeţe în glas, Ion. Având gradul de sergent major, superiorii i-au propus să urmeze cursurile unei şcoli de cadre, însă bărbatul i-a refuzat, spunându-le că este mulţumit cu gradul pe care îl are. În 1945, la sfârşitul războiului, Ion s-a întors la acasă şi a intrat în CAP-ul din Jurilovca, unde a practicat meseria de cizmar. „După război, lumea se schimbase. Ruşii au stat foarte mult în ţară şi au făcut prăpăd pe unde au trecut. Faţă de ocupaţia germană, ruşii au fost mult mai răi”, povesteşte bătrânul. Datorită seriozităţii de care a dat dovadă şi a faptului că nu fugea de muncă, la ieşirea la pensie a preşedintelui CAP-ului, conducerea Partidului Comunist de la Babadag (de care aparţinea Jurilovca) l-a propus la conducerea CAP-ului. „Am rămas în această funcţie timp de trei ani”, îşi aminteşte Ion. „În 1996 am cumpărat o casă în municipiul Constanţa şi mi-am adus părinţii aici. Mama a murit acum cinci ani, la vârsta de 95 de ani”, a declarat Adriana Dumitrache, mezina familiei Stănciulescu. În ciuda vârstei, Ion este voinic şi îşi poartă singur de grijă. În ceea ce priveşte viaţa în ziua de astăzi, bărbatul nu are deloc cuvinte de laudă: „Lumea are prea multă libertate şi o foloseşte prost. În plus, pe vremuri, nu erau scumpeţele astea”.