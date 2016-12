„Lumea pierdută a Vechii Europe”, itinerată în Anglia

După ce a făcut furori printre specialiştii şi publicul larg din Statele Unite ale Amercii, expoziţia de artă neo-eneolitică „The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 B.C” („Lumea pierdută a Vechii Europe - Valea Dunării 5000-3500 î.Hr.“)” va fi itinerată, săptămâna viitoare, în Anglia. Expoziţia va fi deschisă la Ashmolean Museum of Art al Universităţii Oxford, pe 18 mai, chiar de Ziua Internaţională a Muzeelor.

În valoroasa expoziţie care reuneşte 175 de obiecte arheologice, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (MINAC) se prezintă cu piese de Spondylus (perle tubulare şi brăţări) şi cu un vas de marmură. Printre artefecte se regăsesc şi gânditorul de la Hamangia şi perechea sa, figurine de lut descoperite în necropola de la Cernavodă. Celebra pereche se află în custodia Muzeului de Istorie Naţională a României, la muzeul de arheologie constănţeană aflându-se doar replicile celor doi.

„The Lost World of Old Europe” reuneşte colecţiile de artă neo-eneolitică a 19 muzee româneşti, cărora li se adaugă o serie de artefacte din aceeaşi epocă, provenind din colecţiile a două muzee din Republica Moldova şi Bulgaria.

Expoziţia deschisă, anul trecut, la sediul Institute for the Study of the Ancient World al New York University, a putut fi vizitată de publicul american până pe 25 aprilie. Potrivit directorului MINAC, dr. Gabriel Custurea, „Lumea pierdută a Vechii Europe” va fi itinerată în întreaga lume până în februarie 2011.