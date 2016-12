Lumidee şi Deepside Deejays, în club Vansses

Recent apărut, clubul Vansses din Constanţa încearcă să se impună în peisajul local aducând pe scenă nume cunoscute ale muzicii dance, din ţară şi străinătate. Astfel, seria petrecerilor din această perioadă va continua, vineri seara, cu un concert al artistei americane de origine portoricană Lumidee Cedeño, cunoscută publicului drept Lumidee.

Născută pe 24 august 1984, în Harlem, New York, Lumiana Cedeño este o cunoscută compozitoare şi solistă americană de rap şi R&B. Discografia sa conţine două albune: „Almost Famous”, apărut în 2003 şi „Unexpected”, din 2007. Dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, realizate împreună cu staruri ale muzicii dance amintim: „Never Leave You”, cu Busta Rhymes şi Fabolous, „Crashin a Party”, cu N.O.R.E, „Dance”, cu Fatman Scoop, „She Is Like a Wind” cu Tony Sunshine, „Crazy” cu Pitbull, „Feel Like Making Love”, cu Shaggy şi „Let Go”, în colaborare cu Corina.

Tot în aceeaşi seară vor face show şi Nick Kamarera, Dave Pryce, Victor de la Pena şi Vibearena, cei patru profesionişti ai muzicii de club, absolvenţi ai Conservatorului, reuniţi în formula Deepside Deejays. Constănţenii vor putea asculta single-ul lor de debut, „Beautiful Days\", care a ajuns pe locul I în topurile din România, Polonia şi Tunisia, dar şi remixuri oficiale pentru care sunt cunoscuţi Deepside Deejays precum: Martin Solveig - „One.2.3.Four”, Jay C feat. Nathan Thomas - „Multiply”, Soul Avengers - „Heard It All Before”, John Dahlback - „Everywhere”, Ian Carey - „Get Shaky”, Dirty South - „Minority”, Mark Farre - „Supreme”, Looptroop Rockers - „Naive”, Federico Epis - „Sensations”.