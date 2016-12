„Lumina de la Balchik”, o atracţie irezistibilă

Galeria Art Boutique din cadrul Tomis Mall este, timp de două săptămâni, loc de „pelerinaj” pentru toţi iubitorii de artă, îndrăgostiţi de culoare, dar mai ales de lumina fascinantă a pitorescului Balcic. Pe simezele galeriei de artă constănţene, „Lumina de la Balchik” captivează şi atrage irezistibil, ca un magnet. Expoziţia, reunind peste o sută lucrări, de o frumuseţe tulburătoare, este rezultatul unei inedite tabere de creaţie „en plein air”, ce s-a desfăşurat în Bulgaria, la Balcic, de la sfârşitul lunii august până la începutul lui septembrie, la iniţiativa Fundaţiei „Balchik Light”.

„Timp de şapte zile, noi am lucrat într-un ritm extraordinar. Am avut un program foarte bine echilibrat. Eu am reuşit să realizez trei lucrări pe zi. Am lucrat cu foarte mult entuziasm: dimineaţa făceam o lucrare, pe lumina de prânz, iar o lucrare, iar seara, spre apus, o altă lucrare”, a spus artistul plastic constănţean Daniela Ţurcanu-Caruţiu.

Patru plasticieni români - Daniela Ţurcanu-Caruţiu, Gheorghe Caruţiu, Tudor Tiţoiu şi Gheorghe Urdea - şi colegii lor bulgari - Petar Mitchev (Pedro), Dimitar Gotsak, Krasimir Savov, Marian Kondruz, Nikolay Buzov, Evgeni Kuzmanov, Svetlin Nenov, Simion Gotsak, Ivan Ivanov, Tereza Zikovska, Ivan Tokadjiev, Sasho Kamburov, Chezara Coleznika şi Kamen Stanchev - s-au lăsat seduşi de lumina Balcicului, întrecându-se să o imortalizeze pe pânze.

MAGIA CULORILOR ŞI FARMECUL LOCULUI „La început de septembrie, toate culorile sunt... exacerbate. Marea prinde nişte nuanţe inedite, de verde-albastru, ceea ce colorează extraordinar de mult aceste roci, case, acoperişuri. Albul apare mai sclipitor, iar legătura dintre cer şi mare este întreruptă de un deal de cretă, de parcă ar avea aur în compoziţie. Seara, la apus, aurul se transformă în argint. Este un fenomen unic. Aurul amiezii devine argintul înserării, ceea ce a şi adus acestei faleze renumele de Coasta de Argint. Acest efect magic a atras, de-a lungul anilor, colonii întregi de artişti. Începând din perioada interbelică şi până în prezent, Balcicul a fost descoperit de artişti şi a fost folosit ca mijloc de inspiraţie pentru că acolo totul este deosebit. Există acolo o magie a locului care nu poate fi explicată. Poate acest magnetism a atras-o şi pe Regina Maria”, a descris mirajul Balcicului conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu.

O parte din lucrările realizate în Bulgaria au fost donate Fundaţiei „Balchik Light”, iar sumele obţinute din vânzarea creaţiilor vor fi oferite unor tineri plasticieni.

Vernisajul insolitei expoziţii „Lumina de la Balchik” a avut loc, vineri seară, în prezenţa unui public numeros, format din artişti, personalităţi ale scenei şi profesori universitari.