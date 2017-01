Lumina din ochii dirijoarei Vivian Conejero

Are peste jumătate de veac, are nevoie de ajutor ca să urce la pupitrul dirijoral, dar, odată ajunsă în fața orchestrei, are mișcări energice ca ale unei adolescente. Demult, pe când era un copil, în Cuba natală, aproape că a plătit cu lumina ochilor ei pasiunea pentru muzică, dar sacrificiul a meritat. Este vorba despre dirijoarea Vivian Conejero, care a condus, vineri seară, orchestra simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Ea s-a aflat pentru prima dată la pupitrul orchestrei constănțene - deși a mai dirijat la Bacău, Ploiești, Oradea, Craiova, dar și în Bulgaria, Molodova, Polonia, Rusia, Ucraina, Italia și Elveția.

Uvertura operei „Tannhauser”, de Wagner, uvertura operei „Idomeneo”, de Mozart, uvertura operei „Norma”, de Bellini, dar și uvertura fanteziei simfonice „Francesca da Rimini”, de Ceaikovski, s-au aflat în programul concertului de vineri seară. Lucrările simfonice au alternat cu intervențiile solistice ale sopranei spaniole Laura Alonso Padin, care a interpretat arii din opere celebre.

„SĂ FII FEMEIE-DIRIJOR ESTE O MARE PROVOCARE” Povestea Vivianei Conejero este tulburătoare. Mulți nu întrevăd drama din ochii în care se oglindește o mare și mistuitoare dragoste pentru muzică. „Să fii femeie-dirijor este o mare provocare, în special pentru femeile din generația mea. Pentru femeile din ziua de azi este mult mai ușor, lumea e mai deschisă. Când a început să mă preocupe arta dirijorală, nu exista nicio oportunitate pentru femei. Când eram mică, profesorii mă întrebau: „Ce vrei să devii când o să fii mare?”, iar eu le spuneam că vreau să fiu dirijor. Toți erau șocați. Când am părăsit școala, un grup de băieți m-a urmărit. Au aruncat cu pietre în mine, m-au lovit în cap, au vrut să mă omoare. Atunci mi-a fost afectată retina, de aceea nu mai văd cu un ochi. Dar nu am renunțat. Am spus că vreau să fiu un dirijor, indiferent de ce ar spune lumea. Așa că am mers mai departe și, din fericire, am putut să merg în SUA, la New York, unde oamenii erau mai deschiși. Totuși, a fost dificil”, a declarat Vivian Conejero în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”.

Drama dirijoarei Viviana Conejero este copleșitoare, la fel cum a fost și fantezia simfonică „Francesca da Rimini”, de Piotr Ilici Ceaikovski, cu care s-a încheiat concertul simfonic de vineri seară.

„Ceaikovski a fost o provocare. În prima zi, la repetiții, cei din orchestră au spus: „Nu am mai cântat „Francesca da Rimini”. Le-am spus?: „Nu-i nimic, veți încerca să cântați cu mine”. A fost greu, dar până la urmă a ieșit bine”, a spus dirijoarea Vivian Conejero.

La finalul acestui an, Vivian Conejero își dorește să conducă orchestra simfonică a Teatrului „Oleg Danovski” în... China.