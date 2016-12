Lumina Învierii vine la malul mării de la Ierusalim

Pentru a celebra aşa cum se cuvine cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Arhiepiscopia Tomisului a făcut eforturi pentru a aduce, în premieră pentru Dobrogea, Lumina Învierii de la Ierusalim. După ce va fi adusă de o aeronavă militară pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, Lumina Sfîntă va fi întîmpinată, tot pe 18 aprilie, de un sobor de preoţi în frunte cu Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Conform programului de Paşte, sîmbătă seara, începînd cu ora 23.30, IPS Teodosie va oficia, pe plaja Modern, Utrenia Învierii. La sfîrşitul slujbei Învierii, Ierarhul Tomisului va ţine un cuvînt pastoral de Înviere, iar apoi va oficia Sfînta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. Pe 19 aprilie, începînd cu ora 12.00, la Catedrala Arhiepiscopală, IPS Teodosie va săvîrşi slujba celei de-a doua Învieri în care Sfînta Evanghelie va fi rostită în 12 limbi, după numărul apostolilor. „Pe noi, creştinii ortodocşi, ne mîngîie Mîntuitorul Hristos în fiecare an cu această lumină. Coboară din cer sub forma razelor de lumină nematerialnică, aprinde făcliile patriarhului ortodox al Ierusalimului, de deasupra Sfîntului Mormînt. De la Întîistătătorul Ierusalimului, lumina este dată tuturor celor ce ţin mănunchi de 33 de lumînări în mîini, după anii vieţii Mîntuitorului. Această lumină nematerială, venită din cer, ne confirmă că Hristos a înviat şi că lumina Învierii Sale este neînserată. De aceea, în fiecare an se înnoieşte şi se răspîndeşte la Ierusalim. La Mangalia, cu o zi înainte de Învierea Domnului, Arhiepiscopul Tomisului va face o vizită pastorală la biserica „Sfinţii Mihail şi Gavriil” de unde va duce, spre închinare, moaştele Sfîntului Apostol Andrei. Racla cu sfintele moaşte va poposi în Mangalia de vineri pînă duminică. Tot vineri, la ora 14.00, Ierarhul Tomisului va sfinţi altarul unde va fi oficiată Utrenia Învierii, altar aflat pe plaja Prezident. Pe18 aprilie, începînd cu ora 23.30, va avea loc un concert de cîntece pascale susţinut de corul Armonia (din Ardeal), iar la miezul nopţii, părintele Iulian Rotaru, protoiereu de Mangalia, va împărţi Lumina lui Hristos celor aflaţi pe plaja Prezident.