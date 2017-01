“Lumină pulsată intensă pentru acnee, reîntinerire cutanată şi epilare progresiv-definitivă”

Dialogul zilnic cu dr Ionica Ciortan, directorul Centrului de Medicină Estetică şi Funcţională “Hera Body Care”, ne arată ce se întîmplă în cel mai mare centru de specialitate din Constanţa, dotat cu aparate unicat în România. În galeria echipamentelor bazate pe tehnologii medicale de ultimă oră, se găsesc sisteme care - acţionînd pe bază de laser, infraroşii, ultrasunete - întineresc şi înfrumuseţează prin procedee de lifting, stimulare a rezervelor proprii şi deblocaj energetic la nivel celular. Astăzi, continuăm seria de prezentări de aparate.

Reporter: Am vorbit despre Diater One şi despre New Face, aparate care întineresc, stimulează procedeele de regenerare, iluminează chipurile şi reconfigurează siluetele. Ce aparate mai aveţi în sectorul de estetică medicală?

Dr Ionica Ciortan: Avem aparate care lucrează în programe complexe, aparate medicale apărute anul acesta pe piaţa occidentală a ultimelor descoperiri tehnologice. Sînt exemplare unicat în România, adevărate piese de rezistenţă ale esteticii văzute ca ştiinţă şi artă totodată. Un alt aparat care merită să fie menţionat este cel numit Softepil, sistem ce lucrează cu lumina pulsată intensă.

R: Ce face acest aparat?

IC : Softepil-ul are utilizări în tratamentul acneei active, în reîntinerirea cutanată şi în epilarea progresiv-definitivă. Lumina pulsată intensă penetrează în profunzime pielea pe regiunea expusă, iar radiaţia luminoasă are un dublu efect: de biostimulare şi de fotostimulare. Acest aparat nu este utilizat decît după o evaluare prealabilă, făcută la modul medical, pentru personalizarea tipului de problemă / probleme prezentate de client.

R: Celelalte aparate ale Centrului “Hera Body Care” se prezintă ca lideri ai pieţei de specialitate. Softepil-ul unde se află?

IC: Se afla în elită, desigur. Centrul nostru este recent deschis iar aparatele care-l dotează sînt achiziţii făcute la ultimul tîrg al tehnologiilor medicale de marcă la nivel mondial. Vorbim aşadar de un sistem inovator care tratează leziunile pigmentate superficial, tratează ridurile şi reduce pilozitatea pîina la dispariţie.