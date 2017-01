Lumină şi căldură mai scumpe cu un sfert de miliard de euro

FACTURI UMFLATE. Ce mai inventează statul să ne ia banii? Cea mai uşoară modalitate de a-i scutura pe români lunar de câţiva lei este prin aplicarea unor reglementări noi în energie. Vrând-nevrând, românii suportă intervenţia statului pentru că, pe termen scurt, nu simt prea mult diferenţa de bani. Portalul e-energia.ro dezvăluie că un ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), referitor la sprijinul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care a intrat în vigoare la 1 aprilie, a crescut valoarea la facturile de energie electrică a fiecărui consumator din România cu 0,018 lei pentru fiecare kWh consumat. Pretextul autorităţilor centrale este că aşa-zisa schemă de sprijin pentru cogenerarea eficientă este de fapt tot o modalitate de sprijin a sistemului centralizat de încălzire, mai eficientă şi sustenabilă, inclusiv din punct de vedere al preţurilor. Deşi iniţial s-a vorbit doar despre impactul asupra consumatorilor casnici, cărora s-a estimat că le va creşte costul la energia electrică cu 4,5%, la o factură medie lunară de 40 de lei, schema se aplică la toţi consumatorii de energie din România şi, în plus, la cantităţile exportate. În 2010, consumul de electricitate din România a fost de 52,03 TWh, iar exportul a fost de 3,85 TWh. La un simplu calcul, aplicarea contribuţiei de 0,0185 lei kWh per fiecare român, atinge suma astronomică de 1,03 miliarde de lei, însemnând aprox. un sfert de miliard de euro, pe care statul, sub întruchiparea lui Băsescu-Boc o cere în plus consumatorilor.

EXISTĂ ŞI O EXPLICAŢIE... EVIDENT! Preşedintele ANRE, Dan Iulius Plaveti, consideră că ordinul Autorităţii „nu face nimic special”. “Doar am transparentizat un cost şi l-am trecut în factură. Se plătea şi înainte o taxă de cogenerare. Ea era trecută în serviciile de sistem, o plăteam cu toţii!” a fost explicaţia preşedintelui ANRE, privind introducerea contribuţiei. Mai mult, Dan Iulius Plaveti, spune că doar a continuat un demers început în 2007, când s-a pus prima dată problema stimulării investiţiilor în cogenerare. Preşedintele ANRE consideră că schema este, de fapt, o modalitate de rezolvare a problemelor din sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. “Se câştigă pentru că va începe înlocuirea grupurilor ineficiente şi redimensionarea capacităţilor de producţie la necesarul de consum”, mai consideră Plaveti. Cogenerarea eficientă presupune producţia simultană de energie electrică şi termică cu un randament combinat de cel putin 70%. Portalul e-energia.ro mai arată că banii din schema ANRE merg practic către majoritatea producătorilor în cogenerare din România, dar nu pentru toată capacitatea de generare, ci doar pentru cea care se califică la parametrii de înaltă eficienţă.