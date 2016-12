Luminița Anghel revine în competiția Eurovision după zece ani

Luminița Anghel revine în competiția Eurovision la zece ani după ce a obținut locul al treilea, cu trupa Sistem, în finala de la Kiev și speră, în 2015, la un loc I sau II, la concursul de la Viena. Luminița Anghel se numără printre cei 12 finaliști ai competiției din România cu melodia "A Million Stars", compusă de Andrei Tudor, pe versurile lui Cristian Faur. "În cei zece ani câți au trecut de la urcarea pe podium, în 2005, alături de Sistem, am sperat să mă pot întoarce să-mi bat propriul record, pentru că a fost cel mai frumos loc din istoria participării României la Eurovision. M-am gândit că o să am ocazia să revin, să fac o figură bună, să ocup locul doi, dacă nu unu. Și, de fiecare dată când am avut o piesă bună, în care am crezut, am revenit", spune cântăreața. Anul acesta, pentru melodia ei din concurs, Luminița Anghel colaborează cu Andrei Tudor și Cristian Faur. Interpreta se întoarce la formula de colaborare cu Cristian Faur după zece ani. "Sper să nu fie întâmplător că ne reîntâlnim când se împlinesc 60 de ani de Eurovision. Pentru că noi am participat când se împlineau 50 de ani și am ajuns pe un loc foarte bun", precizează Luminița Anghel.