Lumini şi umbre în cazul “Ionuţ Gheorghe”

Cazul boxerului Ionuţ Gheorghe, care a fost transferat la CS Farul Constanţa în şedinţa de la Constanţa a Biroului Federal al Federaţiei Române de Box, continuă să nască dileme în privinţa corectitudinii unei astfel de decizii. Chiar dacă sportivul şi-a manifestat intenţia de a pleca de la BC Iacob Mira Agigea, faptul că Mircea Iacob, patronul şi preşedintele BC Mira, nu a fost nici măcar invitat la acea şedinţă pune un mare semn de întrebare în privinţa adevăratelor intenţii ale mai marilor federaţiei. Asta pentru că Iacob este constănţean, iar Biroul Federal s-a întrunit în... Mamaia! “L-am sunat pe Mircea Iacob pentru a-l chema la şedinţă, dar nu a răspuns la telefon vineri dimineaţă” - Rudel Obreja, preşedinte FR Box. “Nu-i adevărat dom’ne, vineri am fost în oraş, iar telefonul l-am avut deschis şi încărcat! Cum de alte persoane au vorbit cu mine şi ei nu au putut?” - Mircea Iacob.

Prezent la şedinţa de vineri, singurul constănţean din Biroul Federal, Victor Vladu, a declarat: “Nu e ceva obişnuit un astfel de transfer, dar există articole în regulament care permit federaţiei să acţioneze într-un asemenea mod, în cazuri de interes naţional. În plus, Ionuţ a avut şi problemele acelea de anul trecut, s-a plîns că nu a fost ajutat de club... Am aflat că este dorit şi de clubul din Bacău, aşa că am discutat acest caz şi la nivel de Asociaţie Judeţeană de Box, am vorbit şi cu doamna Elena Frîncu, totul ca să-l păstrăm în judeţul Constanţa”. Directorul DSJ, Elena Frîncu, spune că important în acest caz este că sportivul a rămas în Constanţa: “Din cîte ştiu, Ionuţ a făcut un memoriu la FRB ca să plece la alt club, motivînd că doreşte condiţii mai bune de pregătire şi o finanţare superioară, mai ales că la anul sînt Jocurile Olimpice. Cum el este cel mai bun pugilist din ţară şi este o prioritate naţională, Farul a fost de acord cu transferul. Eu trebuie să fiu obiectivă, aşa că regret felul cum s-a rezolvat cazul, pentru că lui Mircea Iacob i se datorează ce a ajuns Ionuţ Gheorghe. A învăţat box şi s-a format la clubul Mira, a fost ajutat financiar şi premiat pentru performanţe, a fost sprijinit foarte mult şi cu şcoala...”

Ionuţ Gheorghe va mai rămîne cîteva zile în Constanţa, pentru că antrenorul coordonator al lotului olimpic, Relu Auraş, i-a convocat pe boxeri la Slănic Moldova în ziua de 1 martie. Născut pe... 29 februarie 1984, Ionuţ spune că îşi va sărbători ziua de naştere cu colegii de lot, în cantonament. Medaliatul olimpic motivează acest pas din carieră prin desele neînţelegeri cu Mircea Iacob. “Am cerut o mărire de salariu, pentru că am rămas tot la nivelul de zece milioane de lei bani în mînă, la fel ca şi alţi colegi de lot naţional care nu au performanţele mele. Au fost părinţii mei la el pentru o discuţie, iar domnul Iacob a răspuns că nici nu se pune problema! Mai mult, banii aceia nici nu îi luam toţi odată, ci în tranşe de trei-patru milioane, nu beneficiam de echipament sau de încălţăminte, drumurile prin ţară cînd plecam la lot mi le plăteam din buzunar... Urmează competiţii foarte importante, anul acesta şi anul viitor, şi pentru a obţine performanţe am nevoie de linişte, mai ales că am şi problemele acelea cu accidentul... Am vrut să rămîn la Constanţa, am discutat cu domnul Başturea de la Farul, am făcut memoriul acela şi... cam asta e”, a declarat, ieri, Ionuţ. Rămîne de văzut cum se vor finaliza tratativele dintre cluburi, pentru că Mira solicită compensaţii financiare pentru acest transfer hotărît de Federaţia Română de Box.