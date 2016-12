Luminiţa Anghel, pregătită pentru naştere

Interpreta Luminiţa Anghel mai are puţin până când va deveni mămică. Ea are programată naşterea chiar înainte de Crăciun. Pentru a vedea cum a evoluat şi care mai este starea bebeluşului, Luminiţa a ajuns, ieri, la Spitalul „Regina Maria” din capitală, pentru un control la medic. Ea nu a mers singură, ci însoţită, bineînţeles, de soţul ei.

Luminiţa a oferit semne clare cum că toate lucrurile au decurs normal până în acest moment. „Am o sarcină uşoară, îi mulţumesc lui Dumnezeu. Am putut să fiu şi pe scenă, să cânt, am putut să am grijă şi de copil. Se pare că e mare, grăsuţ şi buzat, ca mami”, spunea în urmă cu ceva timp Luminiţa. Artista şi soţul ei, Silviu Dumitriade, aşteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a micuţului, a cărui naştere este programată pe 20 decembrie. Ca şi Elena Gheorghe, care a născut, deja, Luminiţa Anghel dă dovadă de şi mai multă fermitate profesională, intenţionând să urce pe scenă în noaptea de Revelion.