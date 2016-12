Luminiţa Anghel vrea să adopte o fetiţă

Luminiţa Anghel a luat în îngrijire o fetiţă de la orfelinat, în urmă cu cinci ani, însă nici până în prezent nu a reuşit să o adopte cu acte în regulă. Artista spune că se loveşte de proceduri legislative dificile.

Măriuca, în vârstă de şase anişori, era abandonată, în 2009, într-un orfelinat. Artista s-a ataşat instantaneu de copilă şi a decis să o ia acasă şi să o îngrijească. I-a oferit toate condiţiile, iar anul trecut, mama ei naturală a apărut ca din neant să îşi ceară copilul înapoi, chiar dacă nu avea bani să o întreţină pe fetiţă.

„În toţi aceşti ani, de când am luat-o acasă pe Măriuca, am hrănit-o bine, am îngrijit-o şi m-am purtat cu ea ca o mamă. Îmi doresc foarte mult să fie fiica mea cu adevărat! Deşi am depus actele pentru adopţie anul trecut, legislaţia nu este prea permisivă, iar adopţia presupune o procedură greoaie, de lungă durată, pentru care trebuie să fii pregătit, să ai nervii tari”, a declarat Luminiţa Anghel.