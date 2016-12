Lună albastră şi eclipsă de lună, de Revelion

În ultima noapte a anului, românii vor avea parte de două fenomene astronomice: o eclipsă parţială de Lună şi Luna albastră (a doua Lună plină din luna decembrie). Eclipsa de Lună va avea loc în noaptea de 31 decembrie şi va fi vizibilă doar în Europa, Africa şi o parte din Asia. Fiind doar o eclipsă parţială, luna va fi acoperită doar într-o mică proporţie de umbra Pământului, fiind însă suficient pentru a apărea cunoscuta culoare roşie generată de evenimentul celest. Eclipsa va începe la ora 19:15, va avea punctul culminant la ora 21:22 şi se va termina la 23:29. Luna se va afla în constelaţia Gemini, fiind înconjurată de strălucitoarele stele ale iernii. La Constanţa, eclipsa va putea fi vizibilă cu ochiul liber în funcţie de condiţiile atmosferice, potrivit reprezentanţilor Planetariului. Eclipsele de lună au loc în medie de două ori pe an. Fiecare eclipsă este vizibilă doar pentru jumătate de planetă, când Pământul îşi proiectează umbra pe satelitul nostru natural. De asemenea, în noaptea dintre ani, românii vor vedea şi „Luna albastră“. În iunie 2007 a fost ultima lună calendaristică în care am avut parte de două Luni pline în decursul a 30 de zile. Termenul „Blue Moon“ a apărut în 1937, într-un almanah american. Astronomii spun că acesta nu este un fenomen astronomic, e o simplă Lună plină. „Luna albastră“ are loc la fiecare 2-3 ani, iar fenomenul se va repeta din nou în 2012, când luna august va avea parte de două Luni pline.