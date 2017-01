„Luna Amară”, din nou în lumina reflectoarelor

Trupa „Luna Amară”, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock autohtone, revine în lumina reflectoarelor cu un nou material discografic, „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep”, cel de-al treilea album din cariera grupului. Trupa a finalizat înregistrările, mixajul şi masterizarea noului material, care conţine 12 piese, dintre care trei în limba româna şi nouă în limba engleză. Discul a fost imprimat la studioul „Glas Transilvan” din Cluj-Napoca, cu inginerul de sunet Oliver Vegh, materialul fiind realizat pe parcursul a cinci luni. Albumul „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep” va iesi pe piaţă în luna decembrie. De asemenea, artiştii pregătesc pentru începutul anului viitor un turneu naţional de promovare a noului material discografic, turneu similar celui de la începutul lui 2008, care s-a bucurat de un real succes în întreaga ţară.

Formaţia „Luna Amară” a fost înfiinţată în anul 1999, iar în prezent, componenţa trupei este: Mihnea Blidariu (trompetă, voce, chitară), Valentin Deac (chitară solo), Nick Fagadar (voce, chitară), Sorin Moraru (chitară bass) şi Răzvan Ristea (tobe). La începutul acestui an, trupa a fost aleasă de iubitorii muzicii rock „Best Romanian Alternative Rock Band” („Cea mai bună trupă de rock alternativ din România”). În prezent, „Luna Amară” este cotată drept una dintre formaţiile cu cea mai bună prestaţie live din România.