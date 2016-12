„Luna Amară” rămîne fără chitarist

Trupa „Luna Amară” va suferi o schimbare de componenţă, în această primăvară, în urma deciziei chitaristului Vali Deac de a părăsi formaţia „Luna Amară”. „Fiind consecvenţi în atitudinea noastră vizavi de asemenea evenimente, ce ţin de bucătăria internă a formaţiei, nu dorim să comentăm în niciun fel decizia lui Vali şi nu vom da curs niciunei invitaţii de a o comenta”, au precizat membrii grupului. Ultimul concert pe care Vali Deac îl va susţine alături de trupă va avea loc pe data de 26 aprilie, la Cluj-Napoca.

Instrumentistul va fi înlocuit de Mihnea-Andrei Ferezan, membru al formaţiei „Tep Zepi”. Chitaristul va putea fi văzut pe scenă, alături de trupa „Luna Amară”, odată cu turneul de lansare a noului album intitulat „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep”, care va începe în luna mai. Mihnea-Andrei Ferezan va colabora în continuare şi cu „Tep Zepi”. Detaliile legate de turneul „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep” vor fi făcute publice în curînd.

„Luna Amară” a realizat, în anul 2006, cel mai mare turneu de cluburi făcut vreodată de o formaţie din România. Artiştii au cîntat în 35 de cluburi şi în 25 de oraşe din patru ţări: Franţa, Turcia, Bulgaria şi Republica Moldova. „Luna Amară” este prima formaţie din „noul val” de trupe rock româneşti care a susţinut concerte la Istanbul, piesele formaţiei fiind foarte apreciate de publicul din Turcia. Componenţii trupei „Luna Amară” au ştiut, mereu, să jongleze cu ironia şi protestul de tip social, fără a-şi pierde, însă, latura romantică, motiv pentru care se bucură de numeroşi admiratori de toate vîrstele.