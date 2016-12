Luna Amară, în deschiderea concertului Faith No More din România

Superhiks, Elvis Jackson şi Luna Amară vor cînta în deschiderea concertului pe care trupa americană Faith No More îl va susţine, pe 15 august, la Sala Polivalentă din capitală. Consideraţi un fenomen în Macedonia, membrii trupei Superhiks îşi încîntă fanii de mai bine de 13 ani cu o muzică inedită, care îmbină ska-punkul cu reggae, totul condimentat cu influenţe balcanice şi latine. Elvis Jackson este o cunoscută trupă de rock din Slovenia, care şi-a dezvoltat un stil special, cu accente de ska, punk, hard core, reggae sau metal. Formaţia a luat naştere la sfîrşitul anului 1997.

În deschidere a mai fost selectată şi trupa autohtonă Luna Amară, o cunoscută formaţie rock din Cluj-Napoca. Membrii formaţiei sînt împreună de aproximativ zece ani şi sînt recunoscuţi pentru introducerea trompetei ca un element inedit pentru sound-ul unei trupe de rock. De curînd, formaţia a lansat pe piaţă cel de-al treilea album, „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\", care cuprinde 12 piese într-un stil alternativ acustic. Pînă în prezent, Luna Amară a cîntat pe scenele marilor festivaluri româneşti de gen şi a fost invitată de două ori la festivalul Sziget din Ungaria. Biletele pentru concertul Faith No More pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta, Muzica şi Cărtureşti, dar şi online, de pe site-urile: myticket.ro, bilete.ro, ticketpoint.ro şi eventim.ro. Preţul unui bilet este de 180 de lei (categoria 1, pe scaun) şi 150 de lei (categoria 2, în picioare).

Concertul face parte din „Reunion Tour 2009\", care include spectacole în mai multe ţări europene: Marea Britanie, Elveţia, Italia, Germania, Austria, Finlanda, Norvegia, Suedia, Letonia, Danemarca, Polonia, Finlanda, Bulgaria, Belgia, Olanda şi Franţa. Evenimentul din România este organizat de King Size Production şi Bring The Noise.

Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a 17 ani şi însumează şase albume, vîndute în peste zece milioane de exemplare în întreaga lume, Faith No More este unul dintre cele mai importante nume din istoria rock-ului alternativ. Trupa este recunoscută pentru îmbinarea elementelor de heavy-metal, rock progresiv, hip-hop, punk-hardcore, thrash metal şi jazz. Printre cele mai cunoscute albume se numără: „The Real Thing\" (1989), „Angel Dust\" (1992) şi „King For A Day, Fool For A Lifetime\" (1995).

Bazele trupei au fost puse în 1982, în San Francisco, California. Trupa, al cărei lider este Mike Patton, s-a destrămat în anul 1998, cînd membrii formaţiei s-au dedicat unor proiecte muzicale diferite. După 11 ani de activităţi individuale, s-a decis revenirea Faith No More în industrie. Singura diferenţă în ceea ce priveşte componenţa formaţiei este reprezentată de absenţa lui Jim Martin, chitaristul ce a decis să se retragă încă din 1993.