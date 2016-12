Luna Amară s-a bucurat de revederea cu publicul constănţean

Una dintre cele mai îndrăgite şi în vogă trupe de rock din România, Luna Amară, a susţinut vineri seară, un concert electrizant la Constanţa. Locul unde s-a desfăşurat evenimentul, un bar undergound din centrul Constanţei, a devenit aproape neîncăpător pentru cei aproximativ 100 de tineri care şi-au manifestat entuziasmul faţă de mult aşteptata prezenţă a formaţiei clujene în oraş. Cei patru membri ai trupei au interpretat live atât piese de pe ultimul album de studio al trupei, intitulat „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\", cât şi celebrele melodii faimoase din repertoriul propriu, precum „Gri Dorian”, „Roşu Aprins”, „Am ceva cu mintea ta”, „Dizident” sau „Folclor”.

Vizibil fericit de primirea entuziastă de care se bucură Luna Amară, la Constanţa, de fiecare dată, Mihnea Blidariu (solist, trompetă, chitară) ne-a mărturisit, la sfârşitul concertului: „Ne bucurăm că am reuşit să venim, după aproape patru ani, la un concert de club în Constanţa. Ultimul a fost prin 2006, în clubul Phoenix. Suntem foarte bucuroşi - în ciuda faptului că nu am reuşit să ajungem cu prilejul lansării ultimului nostru album - că am reuşit să venim, acum, la Constanţa şi, iată, am fost întâmpinaţi de un public foarte fain! A fost o seară excelentă! De-abia aşteptăm să ne revedem cu constănţenii în această vară, atât la Stufstock, cât si la terasele din Vama Veche!”.

În acest an, Luna Amară împlineşte 10 ani de activitate, un deceniu de rock la superlativ, în care îndrăgita trupă s-a bucurat, datorită talentului şi profesionalismului de care a dat mereu dovadă, să urce pe aceeaşi scenă cu nume sonore ale scenei internaţionale ale genului, precum Faith No More, Clawfinger, Incubus, Exploited, Toy Dolls, Apocalyptica, HIM, Klimt1918 sau chiar Amorphis şi Paradise Lost.

Referitor la noutăţile pe care le aduce anul în curs în viaţa formaţiei clujene, cum vor suna noile piese incluse pe viitorul album, dar şi părerea lui Mihnea Blidariu despre ipocrizia guvernului care preferă să interzică marijuana în favoarea unor droguri extrem de periculoase care omoară tineretul, vom reveni, într-un inedit interviu.