Lună de miere în Irlanda pentru Kim Kardashian şi Kanye West

Proaspeţii însurăţei Kim Kardashian şi Kanye West, care s-au căsătorit sâmbătă, la Forte di Belvedere din Florenţa, în prezenţa a 200 de prieteni şi membri ai familiei, au zburat duminică la Cork, în Irlanda, cu un avion particular, pentru a-şi începe luna de miere. Cei doi şi-au trimis fiica de 11 luni, North West, la Paris, alături de bunica Kris Jenner, şi au zburat spre Cork, unde au aterizat duminică, la ora locală 15.00, şi au fost aşteptaţi de ”o flotă” de limuzine Mercedes. Vedeta reality-show-ului ”Keeping Up with the Kardashians” şi soţul său, rapperul Kanye West, de 36 de ani, vor rămâne numai cinci zile pe o proprietate privată de lux din Irlanda.

O altă sursă, citată de E! News, a dezvăluit că rapperul american i-a oferit soţiei sale un inel de nuntă cu diamant, făcut la comandă de designerul de bijuterii Lorraine Schwartz, în timp ce pentru el a ales un inel simplu, din aur, făcut de acelaşi bijutier. La nuntă, Kim Kardashian a păşit în faţa altarului într-o rochie lungă, Givenchy, cu mâneci din dantelă, iar apoi, în timpul petrecerii, s-a schimbat într-o rochie scurtă Balmain.