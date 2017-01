Luna de miere, pe patul de spital!

Trei nunţi - organizate la Restaurantul Zorile, din Constanţa, în noaptea de 25/26 octombrie - au avut final nefericit. Aproape toţi invitaţii, inclusiv mirii, au avut grave probleme de sănătate, în special digestive. În noaptea zilei de 27/28, au ajuns la spital primii bolnavi, cu semne clare ale toxiinfecţiei alimentare. Oamenii acuzau, în principal, stări generale de rău, dureri abdominale puternice, scaune diareice, vărsături, cefalee. Potrivit unui comunicat al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa, primele două cazuri s-au internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) în dimineaţa de 27 octombrie, iar alte 11 cazuri s-au prezentat la Urgenţa Spitalului Municipal Mangalia. Pe data de 28 octombrie, la SCBI erau internate, pînă seara, 39 de cazuri. Medicul de gardă al SCBI, Elena Dumea, declara că a raportat imediat cazurile la ASPJ şi că aşteaptă rezultatele în aceste zile. Potrivit medicilor SCBI alte persoane care au luat parte la cele trei nunţi sînt internate la spitalele din Bucureşti, Brăila şi Călăraşi. Ultimele informaţii ale ASPJ, arată că în ultimele 24 de ore s-au mai prezentat la serviciile medicale 31 de cazuri de toxiinfecţie alimentară, din care: internate la SCBI - şase cazuri; tratate în staţionarul Serviciului de Urgenţă al SCBI - 14 cazuri; tratate în staţionarul Serviciului de Urgenţă al Spitalui Municipal Mangalia - cinci cazuri; tratate în ambulator (cabinete medici de familie din Mangalia) - şase persoane. Astfel că s-a ajuns la un total de 75 de persoane, la debut, din care internate sînt 38 de persoane, alte 28 au fost tratate în staţionarele serviciilor de urgenţă, iar alte nouă persoane au fost tratate prin cabinetele medicilor de familie (din care trei în data de 27 octombrie 2008, două persoane din Constanţa şi una din Mangalia). “A continuat investigaţia epidemiologică cu stabilirea istoricului fiecărui caz (data debutului, simptomatologie, alimente consumate, tratament efectuat). Pînă acum, din istoricul bolnavilor rezultă că debutul bolii s-a produs la 8-24 de ore de la consumul alimentelor”, a explicat directorul medical adjunct al ASPJ Constanţa, dr. Mihaela Dinisov, care a mai precizat că produsele alimentare recoltate de la Restaurantul “Zorile” sînt încă în lucru şi că nu există rezultate preliminare.

“Îl dăm în judecată, sîntem hotărîţi…”

Familia Alexandru este hotărîtă să-l acţioneze în instanţă pe patronul Restaurantului “Zorile”, Gheorghe Tararache, pe motiv că nu este deloc normal ce s-a întîmplat. “Am avut încredere, noi am arvunit restaurantul în urmă cu un an şi opt luni şi ce am obţinut?”, întreabă mireasa, Aida Alexandru, de 25 de ani. Tînăra s-a arătat indignată de faptul că a plătit 240 de milioane de lei vechi pentru a ajunge… la spital. “Nu ne gîndim la noi, ci la invitaţi. Ne simţim foarte prost faţă de ei”, adaugă Aida. Fata a povestit că a reuşit să servească doar din aperitiv, aşa că este aproape sigură că totul a pornit de la acele bucate. “Nu am putut să mănînc, aşa că am mîncat doar puţin din aperitiv, mai exact ciuperci umplute, creier, ruladă de pui”, mai spune mireasa. Ea a mai povestit că a tot ţinut legătura cu invitaţii săi, pentru a afla care este starea de sănătate. Din păcate, fata a spus că unul dintre invitaţii din Brăila nu se simte deloc bine şi că starea de sănătate este gravă: “Nu-şi revine deloc, ne-a spus că este destul de grav”. Tînăra a mai spus că în aceeaşi stare gravă sînt şi cîţiva invitaţi din Bucureşti. Nici soţul său nu era într-o stare prea bună ieri. “Îmi pare rău, dar nici nu pot să vorbesc de durere. Nu mă simt deloc bine, am crampe îngrozitoare”, a spus tînărul mire. Între timp, acesta a primit un telefon chiar de la patronul Restaurnatului, Gheorghe Tararache, care a ţinut să-şi ceară scuze faţă de incident.

Restaurantul, închis pentru 72 de ore

Veterinarii sînt primii care au putut să ia măsuri în acest caz. “Avînd în vedere că instituţia noastră are alte atribuţii în acest caz, inspectorii au prelevat probe şi au făcut teste, după care au decis închiderea restaurantului pentru 72 de ore. Este o decizie temporară care va permite aplicarea tuturor măsurilor de igienizare care se impun, astfel că redeschiderea unităţii va fi posibilă doar în momentul în care se va demonstra că au fost derulate toate aceste operaţiuni”, a declarat directorul adjunct al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa, dr. Gheorghe Dincă. Conducerea DSVSA sustine medicii veterinari au constatat, pîna în prezent, ca în spatiile de procesare din blocul alimentar al restaurantului sînt dotari adecvate, iar pentru depozitarea materiilor prime exista suficiente spatii frigorifice. Materiile prime, carnea de porc, de pasare, peste si cascaval, din care a fost alcatuit meniul, provin din surse supuse controlului sanitar-veterinar. Tot reprezentantii DSVSA au mai spus ca starea de sanatate a personalului angajat este dovedita prin carnete de sanatate. Veterinarii sustin, de asemenea, ca exista suspiciunea ca preparatele culinare puteau fi contaminate post-procesare prin purtatorul uman, în urma manipularii acestora.