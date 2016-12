Luna mai 2014, cea mai călduroasă la nivel global din 1880

"Luna mai 2014 a fost cea mai călduroasă la nivel global, de când a început măsurarea temperaturilor, în 1880", a anunțat luni Agenția americană pentru oceane și atmosferă (NOAA), preluată de AFP. Temperatura medie la suprafața solului și a oceanelor a atins în mai 15,54 grade Celsius, cu 0,74 grade C mai mult decât media secolului trecut, de 14,8 grade C. A fost a 39-a lună mai consecutivă și a 351-a lună la rând când temperatura globală a planetei a depășit media secolului al XX-lea, după ci, spun cei de la NOAA. 1976 a fost ultimul an în care temperatura din mai s-a situat sub media secolului trecut. Cea mai mare parte a globului a înregistrat în mai 2014 temperaturi superioare mediei, cu recorduri de căldură în Kazahstan, regiuni ale Indoneziei și nord-vestul Australiei. Și unele zone din marile bazine oceanice au fost marcate de temperaturi record. Au existat și regiuni - nord-estul Atlanticului, părți din nord-vestul și sud-vestul Pacificului - unde temperaturile au fost mai scăzute decât media. NOAA arată că temperatura lunii aprilie 2014 a fost aceeași cu cea din aprilie 2010 - cea mai caldă înregistrată pe planetă din 1880. Potrivit agenției americane, probabilitatea ca El Nino — curentul cald din Pacific — să reapară în această vară în emisfera nordică este de 70%, iar posibilitatea ca acest fenomen să se manifeste în toamna și iarna viitoare este de 80%. El Nino ar putea avea un impact major asupra temperaturilor și precipitațiilor din întreaga lume, conchide AFP.