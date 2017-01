Luna Pădurii la Murfatlar

Peste 30 de persoane au participat, în cursul zilei de ieri, la o amplă acţiune de împădurire a dealului din zona Bisericuţei de cretă din localitatea Murfatlar. Manifestarea a avut loc în cadrul campaniei „Luna Pădurii” care se desfăşoară în perioada 15 martie - 15 aprilie, organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa în parteneriat cu Primăria Murfatlar, Ocolul Silvic Murfatlar şi Liceul Teoretic „Murfatlar”. „În fiecare an, organizăm acţiuni cu ocazia Lunii Pădurii cu scopul de a atrage atenţia asupra importanţei mediului înconjurător. Anul acesta, împreună cu autorităţile locale din Murfatlar, am ales să plantăm arbuşti pe dealul din zona monumentului rupestru cunoscut sub denumirea de Bisericuţa de cretă. Acţiunea va ajuta la consolidarea stratului de sol fertil care s-a depus de-a lungul timpului pe dealul de calcar”, a declarat consilierul de comunicare şi relaţii publice din cadrul APM, Ionuţ Ferendino. Înarmaţi cu lopeţi, cei 18 elevi participanţi şi 12 reprezentanţi ai instituţiilor amintite mai sus - în frunte cu primarul localităţii, Nicolae Crivineanu - au luat cu asalt dealul şi au plantat peste 100 de puieţi. Din cauza terenului predominant calcaros, au fost aleşi pentru această acţiune, puieţi de arbuşti. „Rădăcinile lor nu se dezvoltă în adîncime, ci se întind de-a lungul solului fertil, ceea ce îi face perfecţi pentru împiedicarea alunecărilor de teren. În plus, vor da un aspect frumos dealului, iar evenimentul în sine are un important scop educativ. Elevii participanţi învaţă pe această cale să îndrăgească natura şi să o protejeze. Plantarea de arbuşti pe această pantă este o dorinţă mai veche de-a mea. Înainte de revoluţia din 1989 a mai existat o astfel de iniţiativă, dar în anii ’90 puţinii puieţi care existau au fost mîncaţi de animalele oamenilor din zonă, care erau aduse aici la păscut”, a povestit Crivineanu. După ce au terminat de plantat puieţii, participanţii la acţiune au plecat spre rezervaţia naturală Valea Fîntîniţa Murfatlar şi au igienizat zona, culegînd gunoaiele aruncate de vizitatorii inconştienţi.