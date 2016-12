Lunca Dunării, în pericol

În ultimii 100 de ani s-a pierdut 64% din totalul zonelor umede la nivel mondial. Principalele cauze sunt desecarea și schimbarea destinației terenurilor, lucrările de infrastructură și amenajările cu diguri și baraje, respectiv poluarea, arată un raport realizat de World Wide Fund for Nature (WWF). Iar pentru că ieri s-a sărbătorit Ziua Mondială a Zonelor Umede, urmare a semnării Convenției Ramsar în 1971, ar fi bine să ne reamintim că refacerea și conservarea zonelor umede, în special a luncilor inundabile, trebuie să devină o prioritate și pentru societatea românească. WWF a derulat, de-a lungul timpului, mai multe programe de refacere în lungul Dunării. ”Trei zone de reconstrucție ecologică a luncii Dunării, însumând aproximativ 3.000 ha (la Confluența Olt-Dunăre, Mahmudia și Gârla Mare), au fost sau sunt în curs de renaturare prin efortul susținut de parteneriate ale WWF și comunităților locale. Ne dorim ca tot mai multe autorități, companii, comunități să înțeleagă și să sprijine inițiativele pentru refacerea și menținerea luncilor inundabile, pentru beneficiul oamenilor și al naturii”, a declarat coordonatorul de proiecte bazinul Dunării, WWF - România, Cristian Tetelea. Proiectul derulat de WWF, „Guvernare participativă activă pentru dezvoltare durabilă prin reconstrucția ecologică a luncii Dunării“, se bazează pe ideea renaturării luncii Dunării, propice pentru dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, aducând totodată beneficii autorităților locale sau proprietarilor de terenuri agricole din incintele îndiguite din lungul Dunării. El este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 150.000 euro, și se va finaliza în aprilie 2016. Zonele umede se găsesc pretutindeni în apropierea râurilor și luncilor inundabile temporar sau permanent. Acestea sunt recunoscute ca surse importante de apă potabilă, hrană și casă pentru peste 100.000 de specii de plante și animale la nivel mondial. În ciuda faptului că acoperă doar 3% din suprafața Pământului, zonele umede stochează 30% din totalul de carbon, dublu față de păduri. De asemenea, ele joacă un rol important în fața inundațiilor, lucrând sub forma unui burete ce absoarbe surplusul de apă rezultată în urma ploilor torențiale sau a dezghețării zăpezii primăvara. Cu toate acestea, zonele umede sunt catalogate adesea drept zone inutile, folositoare în alte scopuri, cum ar fi agricultură sau drept zone de pășunat.