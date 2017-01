Lungmetraje de Puiu, Muntean şi Ujică, în topul celor mai bune 10 filme nelansate în SUA

„Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică şi „Aurora\", de Cristi Puiu se află în topul celor mai bune 10 filme nelansate în Statele Unite ale Americii în 2010, realizat de cei mai influenţi critici de film americani. Film Comment este un clasament realizat la final de an, care „distilează\" opiniile celor mai influenţi critici de film, scriitori şi editori americani, potrivit lui Gavin Smith, editor de specialitate american.

Sondajul care stă la baza întocmirii acestui clasament este unul dintre cele mai vaste realizate pe acest subiect, cuprinzând opiniile a circa 100 de specialişti. Astfel, în clasamentul celor mai bune 20 de filme nelansate în Statele Unite ale Americii anul acesta, primele trei locuri au fost ocupate, în ordine, de \"Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives\", de Apichatpong Weerasethakul, recompensat cu Palme d\'Or în 2010, \"Film Socialisme\", de Jean-Luc Godard şi \"Poetry\", de Lee Chang-dong. În topul primelor 10 cele mai bune filme nelansate în SUA anul acesta au mai fost incluse: \"Meek\'s Cutoff\", de Kelly Reichardt, pe locul al patrulea, \"Aurora\", de Cristi Puiu, \"Mysteries of Lisbon\", de Raul Ruiz, \"Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică, \"The Four Times\", de Michelangelo Frammartino, \"Certified Copy\", de Abbas Kiarostami, şi \"Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean.