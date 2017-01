Lungmetrajul „Poliţist, adjectiv\", de Corneliu Porumboiu, va avea premiera în Statele Unite, la New York Film Festival, ce are loc între 25 septembrie şi 11 octombrie, potrivit Institutului Cultural Român (ICR) din metropola americană. „Poliţist, Adjectiv\" este propunerea din acest an a României la premiile Oscar 2010, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină alta decît engleza\". Pelicula este distribuită în Statele Unite de IFC Films.

Pe de altă parte, filmul va mai fi proiectat, în următoarea perioadă, la mai multe evenimente de gen, precum Toronto International Film Festival (10 - 19 septembrie), Morelia International Film Festival din Mexic (3 - 11 octombrie), International Film Festival Tomorrow din Rusia (16 - 19 octombrie), Filmfest Hamburg (24 septembrie - 3 octombrie), Festivalul de Film de la Varşovia (9 - 18 octombrie), Antalya International Film Festival (10 - 17 octombrie), Festivalul Internaţional de Film de la Viena (22 octombrie - 4 noiembrie), Sevilla Film Festival (6 - 14 noiembrie) şi Golden Horse din Taiwan (6 - 26 noiembrie).

La New York Film Festival, unul dintre cele mai prestigioase evenimente de gen din Statele Unite, vor mai fi prezentate, în proiecţia principală, alături de „Poliţist, adjectiv\", „Antichrist\", de Lars Von Trier (SUA), „Wild Grass/ Les herbes folles\", de Alain Resnais (Franţa), „Broken Embraces/ Los abrazos rotos\", de Pedro Almodóvar (Spania) şi „The White Ribbon/ Das weiße band\", de Michael Haneke (Germania), cîştigătorul premiului Palme d\'Or la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes.

Anul acesta, pentru pelicula „Poliţist, adjectiv\", Porumboiu a cîştigat premiul FIPRESCI şi Premiul Juriului la secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. „Poliţist, adjectiv\" a primit şi Trofeul Transilvania la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 2009, urmat de premiul Age D\'Or la Festivalul Internaţional de Film din Belgia. „Poliţist, adjectiv\" este al doilea lungmetraj scris, produs şi regizat de Corneliu Porumboiu, după „A fost sau n-a fost?\", care a cîştigat Camera d\'Or pentru debut şi premiul distribuitorilor de film - Label Europe - la Festivalul de Film de la Cannes, în 2006 şi a primit peste 20 de distincţii la evenimente de gen din întreaga lume, fiind distribuit în peste 30 de ţări.

Presa internaţională a întîmpinat filmul „Poliţist, adjectiv\" cu articole şi cronici foarte bune. Prestigioasa publicaţie „New York Times” scria: „Această meditaţie asupra autorităţii şi conştiinţei a rulat în afara competiţiei la Cannes, deşi este unul dintre cele mai bune filme ale festivalului din acest an\". Criticul de film Wesley Morris scria pentru publicaţia „Boston”: „Film poliţist în aparenţă, ‘Poliţist, adjectiv’ se transformă brusc într-o altfel de investigaţie, una despre funcţie versus filosofie şi care are drept element cheie consultarea dicţionarului. Nu cred că, vreodată, definiţia unui cuvînt a fost, în acelaşi timp, plină de suspans şi cu adevărat amuzantă, ca aici. La Corneliu Porumboiu, discursul face ca filmul să fie deschis, aducîndu-l aproape de măreţie\".