Lung-metrajul „Totul despre sex” a avut avanpremiera la Londra

Luni seara, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis şi Cynthia Nixon au bulversat traficul în capitala britanică, unde a avut loc avanpremiera mondială a lung-metrajului „Totul despre sex”. Starurile filmului au fost primite pe Leicester Square, în centrul Londrei, de sute de fani care strigau numele lor şi de o armată de fotografi şi cameramani. Sarah Jessica Parker a fost, ca de obicei, vedeta serii, îmbrăcată cu o rochie mulată din tul verde măr, semnată Alexander McQueen, asortată cu o îndrăzneaţă pălăriuţă în aceeaşi culoare. Tocmai acest veritabil aranjament floral din vîrful capului a lăsat audienţa fără cuvinte. Curajoasa actriţă a ieşit în public purtînd o pălărie inspirată din natură, cu flori, frunze, fluturi şi chiar cu un căpăcel de ghindă, creaţia excentricului Philip Treacy. Actriţa, care interpretează rolul lui Carrie Bradshaw, cronicar urban al publicaţiei „New York Star”, a fost foarte mulţumită de faptul că Londra a fost aleasă pentru avanpremiera mondială.

Kim Catrall a preferat o rochie sexy, roşie, marca Vivienne Westwood. Kristin Davis a mers pe aceeaşi culoare şi s-a afişat într-o ţinută elegantă, alături de Cynthia Nixon, care a preferat negrul într-o creaţie Calvin Klein. Avanpremiera mondială de la Londra va fi urmată de un popas la Berlin, joi şi o proiecţie la New York, pe 27 mai. Filmul va fi lansat pe marile ecrane pe 30 mai.

Alegerea capitalei londoneze ca locaţie pentru avanpremieră, în detrimentul oraşului New York, considerat, totuşi, a fi al cincilea personaj al serialului de televiziune, a uimit foarte mulţi fani. New Line, compania care a produs filmul, a explicat că decizia a avut ca scop să sporească „atracţia mondială”. Unii cred, însă, că s-a dorit testarea unui public străin în deplină securitate înainte de a se încerca să se facă faţă criticilor mai duri din New York.

La patru ani de la finalizarea seriei televizate (1998 - 2004), adaptarea cinematografică le reuneşte pe Carrie, Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) şi Miranda (Cynthia Nixon). Acestea sînt prezentate jonglînd în continuare cu meseriile şi relaţiile lor, dar şi abordînd teme mai serioase, precum maternitatea, căsătoria şi afacerile imobiliare din Manhattan. Filmul „Totul despre sex” a costat 30 de milioane de lire.