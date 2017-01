Fac unii apel la diverşi şmecheri să-şi vadă lungul nasului. Readuc, astfel, în discuţie lungimea nasului ca unitate de măsură a bunului simţ. După cum cunoaştem cu toţii, tot lungimea nasului reprezintă unitatea de măsură de bază pentru măsurarea minciunii. Adevărul este că, în ultimii ani, tot mai mulţi şmecheraşi, şi mă refer în primul rînd la cei care s-au îmbogăţit peste noapte, nu-şi mai văd lungul nasului. Nu e vorba de miopie, ci de o nesimţire crasă! De necrezut, tot felul de maţe fripte şi de-alde neica nimeni se erijează în moralişti de serviciu şi ne ţin lecţii despre dreptate şi patriotism! Cei mai mulţi dintre ei nu-şi văd lungul nasului din cauza prostiei din capul lor. În cazul lor, prostia e ca ceaţa londoneză, motiv pentru care se şi laudă cu ea! Ştiţi cum e cu prostul, dacă nu e şi fudul, nu e prost destul! Tot felul de analfabeţi şi-au luat nasul la purtare. Consideră dumnealor că dacă au bani îşi pot permite, cu de la sine putere, să ignore lungimea nasului şi să sfideze pe toată lumea. Călcînd în picioare toate regulile bunului simţ, îşi iau frecvent nasul la purtare. Pe ăştia dacă îi bagi prea mult în seamă, nu mai scapi de ei! Sînt ca rîia. E o invazie pe sticlă de hahalere care au uitat de multă vreme care mai este lungimea reală a nasului lor! Ne agresează aproape în fiecare zi cu inepţiile şi idioţeniile lor patentate. Ne-a invadat prostia! Profitînd de faptul că nu i se mai cunoaşte cu exactitate lungimea nasului, prostia a cotropit România! Nici pe vremea comuniştilor nu am avut parte de atîta prostie, cu toate că era recunoscută la nivel guvernamental şi de stat! Toţi păduchii de atunci, care stăteau ascunşi prin bălării, au ieşit acum la suprafaţă. Au uitat subit de lungul nasului şi se visează în direct la televizor mari conducători! Sărmană Românie! Pentru că au sesizat că nu au nimic în cap, se pare că i-a alertat sunetul de doagă, cei care nu-şi cunosc lungul nasului au dat bani grei pentru a-şi procura materie cenuşie! Cred tembelii că se poate face transplant cu ştiinţa de carte! E cîte unul care confundă materia cenuşie cu icrele negre. Zice: "Dacă e nevoie, înghit cu lingură cu tot!" În realitate, e prost ca noaptea! Vrea el să se deştepte repede, dar nu ţine! Şi-a cumpărat şi deşteptător. Sună, ce-i drept, dă ora exactă, da' în capul lui e beznă totală. Pentru că nu-şi mai vede lungul nasului, prostul zilelor noastre îşi face loc cu coatele peste tot. E ca o găină beată, pentru că reacţia ei de zburătoare lovită de dambla este mult mai dură faţă de efectele gripei aviare. Pentru că nu-i mai ştie măsura, parvenitul este incapabil să se mai ghideze după nas. Îşi vîră, pentru că nu-şi poate controla radarul, nasul unde nu-i fierbe oala, expunîndu-se la accidente. Mă refer strict la accidentele generate de prostie. Din acest punct de vedere, cel care nu-şi mai ştie lungul nasului se face permanent de panaramă! Spuneam că lungimea nasului reprezintă unitatea de măsură a bunului simţ. Din păcate, din cauza nasului, despre bunul simţ se vorbeşte din ce în ce mai rar! Asistăm, în schimb, la o ofensivă a prostiei, susţinută cu ardoare de tupeu. Au pierdut măsura nasului şi cei care preferă minciuna. Nu am avut niciodată un guvern de năsoşi! Acum avem. Pentru domnii guvernanţi a avea nasul mare e un motiv de mîndrie, pentru că, spun ei, ar fi un semn al virilităţii. Sînt atît de virili încît confundă poporul cu o… amantă! Ne iau ăştia pe toate părţile! Mint unii atît de mult încît nici dumnealor nu mai ştiu care este măsura nasului lor! Chiar dacă măsori azi un nas guvernamental, ca să-ţi faci o idee, mîine trebuie să o iei de la capăt, pentru că se minte cu neruşinare în fiecare zi! Băieţii ăştia, cînd vine vorba de minciuni, nu iau niciodată vacanţă! Sînt multe personaje care din cauza minciunilor au uitat de lungul nasului! De unde atîta bun simţ la dumnealor! Nu ştiu la alţii cum e, dar la noi s-a uitat de multă vreme lungul nasului! Cei care şi-au cumpărat materia cenuşie, fără să ştie că e vorba de cenuşă pură, bagatelizează lungimea nasului. Ce treabă au ei cu modestia şi bunul simţ! Dacă îi întrebi de destinaţia celor şapte ani de acasă, îţi răspund răstit: "Bă, băăăăăăăă, eu am făcut şapte ani la stînă…" Şapte ani la stînă diferă de cei şapte ani de acasă, nu-i aşa? Politichia noastră a fost puternic viciată de atitudinea golănească a celor care, luîndu-şi nasul la purtare, au uitat de măsura lui! Politicieni de doi lei cu nas fără măsură! Una spun şi alta fac! Nişte jagardele! Din cauza celor care nu-şi văd lungul nasului am ajuns să tragem targa pe uscat!