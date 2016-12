Luni, temperaturile coboară la -10 grade Celsius

Mai sunt două zile și se întoarce gerul la Constanța, avertizează specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade Celsius, iar cele minime între -4 şi un grad C. Noaptea şi dimineaţa, izolat se va produce ceaţă posibil asociată cu burniţă. Duminică, 15 februarie, vremea se menţine normală termic. Cerul va fi temporar noros şi izolat vor fi precipitaţii mixte slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 5 grade C, iar cele minime între -3 şi un grad C. La începutul intervalului, izolat se va produce ceaţă. De luni, 16 februarie, vremea va intra într-un proces de răcire. Cerul va fi mai mult noros şi local va ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală ce vor depăşi 55 - 60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 şi 3 grade, iar cele minime între -10 şi -5 grade C. Marți, 17 februarie, vremea va fi deosebit de rece noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi mai mult noros la începutul intervalului, când va mai fulgui, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 şi 0 grade C, iar cele minime între -8 şi -5 grade C.