“Lupii tineri” fac legea la sărituri cu schiurile

Joi, la Innsbruck (Austria), s-a desfăşurat a treia probă din cadrul tradiţionalului Turneu al celor patru trambuline, competiţia de sărituri cu schiurile desfăşurată la cumpăna dintre ani. Primul loc a fost ocupat de norvegianul Andreas Jacobsen (21 de ani), care l-a depăşit pe austriacul Thomas Morgenstern (20 de ani) cu doar 1,1 puncte! Jacobsen a cîştigat prima manşă, 129 de metri însemnînd cea mai lungă săritură de pînă atunci, şi i-a redus la tăcere pe fanii lui Morgenstern (128,5 m şi 129,5 m) cu un al doilea salt de 128,5 m. Pe locul 3 s-a clasat elveţianul Simon Ammann, datorită reuşitei din manşa secundă, 132m, cea mai lungă săritură a concursului. Veteranii Janne Ahonen şi Adam Malysz nu au putut urca mai sus de poziţiile 5 şi 6, confirmînd că sezonul 2006-2007 este al… tineretului, hotărît să schimbe cu forţa generaţiile la începutul unui nou ciclu olimpic. Jacobsen a trecut şi în fruntea clasamentului general al Cupei Mondiale, cu 541 p, urmat de Gregor Schlierenzauer (Austria), cu 484p, şi de Ammann, cu 478 p. Însă cel mai important la ora actuală este că norvegianul a devenit principal favorit la cîştigarea T4! El a acumulat 672,9 p după trei concursuri, iar următorii clasaţi sînt la distanţă apreciabilă: finlandezul Arttu Lappi are 662,1 p, iar elveţianul Andreas Kuettel 656,4. Marele perdant al concursului de la Innsbruck este Schlierenzauer, care după cele două victorii obţinute la Oberstdorf şi Garmisch a clacat în faţa propriilor suporteri, ocupînd doar locul 11, la 38 de puncte faţă de învingător! Gregor are însă tot viitorul în faţă, pentru că va împlini 17 ani duminică, exact în ziua cînd are loc al patrulea şi ultimul concurs din turneu, cel de la Bischofshofen. Cu 652,7 p, Schlierenzauer mai are şanse de a-i succede în palmaresul T4 lui Ahonen, cîştigător al ultimelor două ediţii.