Lupita Nyong'o este cea mai frumoasă persoană din lume

Lupita Nyong'o, care a câştigat în acest an premiul Oscar la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, cu interpretarea personajului Patsey din filmul ”12 ani de sclavie”, a fost desemnată cea mai frumoasă persoană din lume, de editorii revistei ”People”. În vârstă de 31 de ani, Lupita Nyong'o consideră că ”acest titlu reprezintă un compliment major”. Lupita Nyong'o s-a născut în Mexic şi a crescut în Kenya, absolvind Facultatea de Actorie de la Universitatea Yale. Actriţa a jucat în serialul ”Shuga”, realizat de MTV, şi a debutat în lungmetraj cu rolul din ”12 ani de sclavie”. Recent, ea a devenit noua imagine oficială a brandului francez de produse cosmetice Lancôme.

Actriţa a impresionat în acest an, în sezonul marilor premii cinematografice, cu apariţiile sale spectaculoase pe covorul roşu de la Hollywood, graţie cărora a reuşit să pătrundă în topurile celor mai elegante femei din lume şi să apară pe copertele celor mai celebre reviste de modă. Purtând rochii într-un spectru larg de culori la galele hollywoodiene din acest an şi reuşind să rămână elegantă aparent fără să facă niciun efort, Lupita Nyong'o a impresionat într-o rochie Ralph Loren de culoare roşie la ediţia din acest an a Globurilor de Aur şi a captat privirile fanilor şi ale fotografilor într-o rochie Dior de culoare verde la gala premiilor BAFTA. Câştigând toate premiile majore puse în joc în sezonul trofeelor de la Hollywood, Lupita Nyong'o a fost prezentă la diverse gale şi evenimente mondene, unde a impresionat cu ţinute mov, roz, alb şi de alte în culori, completate de prezenţa ei pe covorul roşu la gala Oscar, unde a purtat o rochie albastră creată de casa de modă Prada.

Aceasta a fost cea de-a 25-a ediţie a numărului special al revistei ”People” dedicat celei mai frumoase persoane din lume. Actriţa Michelle Pfeiffer a apărut pe coperta primului număr special, în 1990, iar Julia Roberts are cele mai multe apariţii pe copertele acestor numere speciale, patru, în 1991, 2000, 2005 şi 2010. Totodată, Halle Berry a apărut de 16 ori în paginile revistei şi o dată pe copertă, în 2003. Trei bărbaţi au apărut pe coperta revistei ”People”: Mel Gibson (1996), Tom Cruise (1997) şi Leonardo DiCaprio (1998). Anul trecut, cea mai frumoasă persoană din lume a fost desemnată Gwyneth Paltrow.